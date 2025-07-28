Шестой день протестов: несмотря на зарегистрированный законопроект, активисты собрались в Киеве возле театра Франко. Фото

Воскресенье, 27 июля, стало шестым днем, когда возле театра имени Ивана Франко в Киеве проходили протесты против закона №12414, который ослабляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как и в предыдущие дни, демонстранты, которых было значительно меньше, держали в руках картонки и скандировали различные лозунги.

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Как сообщает OBOZ.UA, несколько десятков человек собрались в центре столицы, откуда видно Офис президента, с призывами отменить принятый парламентом закон, который уже подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее они требовали сделать это так же оперативно, как и было его "протянуто", а теперь еще и увеличили перечень требований, среди которых – назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) и начать реформу Таможенной службы.

Протесты продолжаются шестой день подряд

На картонках демонстранты написали различные лозунги и призывы:

"12414 – первый шаг к изобретению машины времени?"

"Картонки все видят".

"Трансляция заседаний ВР – глаза народа".

"Напоминание: время работы над ошибками".

"Враг атакует извне, коррупция – изнутри".

"Это же было уже".

"Делайте законы для людей, а не против них! Вы принимаете – мы страдаем! 12414 – в морг, а не в Раду".

"На*уя мне система, работающая против меня?"

"Без мата так без мата: вы ЗАЗЕЛЕБАЛИ".

"Надо уничтожить Россию, а не стать ею".

"Коррупция убивает".

"Коррупция – внутренний враг".

"Это не революция, это антикоррупция".

Немало картонок были разложены на газоне, где и некоторые из демонстрантов писали новые лозунги.

Кроме этого, демонстрантов возмущает, что народные депутаты ушли на парламентские каникулы и могут не собраться в ближайшее время для исправления ошибок: "Мне 11 и я заслуживаю каникулы, а ВРУ – нет!", "На войне нет каникул". Предварительно, парламентарии могут собраться 31 июля для голосования за президентский законопроект.

Президент предложил новый законопроект вместо скандального

Несмотря на то, что Зеленский уже подал новый законопроект №13533, который должен восстановить ключевые полномочия антикоррупционных органов, митингующие остаются на площади. По мнению активистов, общественное давление необходимо до окончательного принятия обновленной редакции закона.

23 июля президент объявил о подготовке законодательных изменений, согласованных с руководством НАБУ, САП и силовыми структурами. На следующий день этот документ был зарегистрирован в Верховной Раде как президентский законопроект.

Что предшествовало протестам

22 июля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором среди прочего рассмотрела скандальный законопроект №12414. Его включили в повестку дня по рекомендации Комитета по правоохранительной деятельности, причем сравнительную таблицу с новыми правками обнародовали лишь незадолго до начала голосования.

Закон, который должен был адаптировать уголовный процесс к условиям войны и усилить расследование исчезновений без вести, получил кардинальные изменения ко второму чтению. В частности, нардеп Максим Бужанский подал ряд поправок, которые не имели отношения к теме документа и были поданы с нарушением регламента ВРУ.

Правки фактически подчиняли НАБУ и САП Генеральному прокурору, который получил полномочия передавать дела другим органам, давать обязательные указания детективам, закрывать дела против топ-чиновников и влиять на деятельность прокуроров САП. Это вызвало резкую критику, ведь такая редакция подрывает независимость ключевых антикоррупционных структур, созданных после Революции достоинства.

В свою очередь НАБУ и САП еще до голосования публично призвали депутатов не принимать документ в такой редакции. Они предупредили, что это решение поставит под сомнение независимость их деятельности, сформированную с 2015 года. В то же время директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге после голосования призвал Зеленского ветировать закон. Он отметил, что в случае подписания документа агентство вместе с партнерами будет бороться за возвращение своей независимости.

Несмотря на протесты депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности" требовали снять закон с рассмотрения из-за процедурных нарушений, спикер Руслан Стефанчук не поставил эти предложения на голосование. После этого "Голос" пытался блокировать трибуну, а "ЕС" инициировала отстранение Стефанчука, но не смогла собрать необходимые голоса.

В конце концов, парламент проголосовал за 11 ключевых поправок и финально принял законопроект 263 голосами. "Слуга народа" обеспечила большинство, поддержали также "Батькивщина", депутатские группы, часть "ЕС" и даже несколько нардепов "Голоса", в частности Тамила Ташева.

Сразу после голосования Бужанский предложил поручить спикеру немедленно подписать закон, и 243 депутата поддержали это предложение. Вскоре Стефанчук действительно подписал документ и передал его на подпись президенту.

Депутат Ярослав Железняк от "Голоса" пытался заблокировать подписание закона, зарегистрировав соответствующее постановление. Впрочем, согласно карточке законопроекта, спикер его проигнорировал и передал документ президенту. В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против. Однако вечером Зеленский все же подписал документ. Закон оперативно опубликовали в "Голосе Украины" и он вступил в силу с 23 июля.

Кроме этого, 24 июля 48 народных депутатов зарегистрировали законопроект №13531 об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект был подан на следующий день после того, как Служба безопасности Украины провела обыски у детективов антикоррупционных органов и заявила об обнаружении российской агентуры в НАБУ. Эксперты и правозащитники предполагают, что именно это могло быть использовано как повод для ослабления институциональной независимости антикоррупционных органов.

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