Совет общественного контроля при НАБУ призвал президента не подписывать закон, угрожающий независимости НАБУ и САП

Совет общественного контроля при НАБУ призвал президента Украины не подписывать принятый Верховной Радой законопроект №12414, который может существенно ослабить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Реакция Рады прозвучала на фоне угрожающих тенденций в сфере борьбы с коррупцией, которые проявились в последнее время – в частности, массовых обысков у детективов НАБУ, инициированных СБУ, ГБР и Офисом Генерального прокурора, и параллельной внеплановой проверки охраны гостайны в Бюро.

21 июля правоохранители провели более 70 обысков у сотрудников НАБУ – как по месту работы, так и дома. По данным Бюро, действия осуществлялись без постановлений следственных судей, а основания для обысков были разрозненными – от давних ДТП до неподтвержденных подозрений в связях со страной-агрессором. Один из детективов сообщил о применении к нему физической силы со стороны сотрудников СБУ – несмотря на отсутствие сопротивления.

"Мы считаем недопустимым использование правоохранительных инструментов для влияния на работу НАБУ и САП. Их независимость – это не только вопрос внутренней политики, но и международных обязательств Украины", – отметил председатель Совета общественного контроля при НАБУ Антон Швец.

На этом фоне парламент принял законопроект №12414 с правками, которые, по оценкам общественных экспертов, предоставляют Генеральному прокурору чрезмерные полномочия во влиянии на работу независимых антикоррупционных институтов. Речь идет, в частности, о возможности изъятия дел из подследственности НАБУ, влияние на прокуроров САП, предоставление обязательных письменных указаний детективам и даже единоличное закрытие производств – в том числе и в отношении топ-чиновников.

Автономия Специализированной антикоррупционной прокуратуры также оказывается под угрозой: прокуроры САП могут потерять право определять подследственность НАБУ в исключительных случаях, а руководитель САП – возможность решать споры о подследственности дел или изменять апелляционные и кассационные жалобы.

"НАБУ и САП были созданы, при поддержке международных партнеров, как независимые институты, защищенные от политического влияния, – и именно такими они должны оставаться", – отметили в официальном заявлении, опубликованном Советом общественного контроля на своей странице.

Представители гражданского общества, в частности РГК НАБУ, предупреждают: если президент подпишет закон, это может окончательно разрушить систему предохранителей, которые обеспечивали независимость антикоррупционных органов со времен Революции Достоинства.

Напомним, 22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.

Еще до голосования в НАБУ и САП выступили против принятия этого законопроекта и призвали депутатов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".