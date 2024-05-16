Шампунь – он или она? Как правильно говорить по-украински

Это косметическое средство стоит на полке в каждой ванной и мы пользуемся им едва ли не каждый день. Да, речь идет о шампуне. Но знаете ли вы, какого рода это слово в украинском языке ?

На речи и письме можно встретить его употребление как в мужском, так и в женском роде. OBOZ.UA погрузился в словари, чтобы выяснить, как на самом деле будет правильно.

Итак, толковый словарь говорит, что шампунь – это жидкое или твердое (порошковое) мыльное средство для мытья волос. Этимологический словарь при этом указывает, что в украинский язык эта лексема попала из английского, а туда пришла из хинди. Там глагол chāmpnā означает "массировать, давить, мыть голову". На индийском субкотиненте с давних времен начали изготавливать специальные растительные средства с добавлением ароматических масел для ежедневного ухода за телом и волосами и, соответственно, придумали для них специальные названия.

Именно из Индии английские колонизаторы и торговцы привезли в Европу привычку ежедневно принимать ванну и использовать косметику с разными приятными запахами. Слово для обозначения средства для волос при этом адаптировали под свой родной язык.

Что касается рода, то украинские словари однозначно указывают, что слово "шампунь" – мужского. Поэтому склонять его нужно соответствующим образом.

В единственном числе:

шампунь;

шампуню;

шампуню, шампуневі;

шампунь;

шампунем;

на/у шампуні;

шампуню..

Во множественном:

шампуні;

шампунів;

шампуням;

шампуні;

шампунями;

на/у шампунях;

шампуні.

В словосочетаниях это слово употребляется так:

мию голову шампунем;

придбала новий шампунь;

мені порадили хороший шампунь;

цей шампунь мені не підходить;

обираю між двома шампунями.

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