Шампунь – он или она? Как правильно говорить по-украински
Это косметическое средство стоит на полке в каждой ванной и мы пользуемся им едва ли не каждый день. Да, речь идет о шампуне. Но знаете ли вы, какого рода это слово в украинском языке ?
На речи и письме можно встретить его употребление как в мужском, так и в женском роде. OBOZ.UA погрузился в словари, чтобы выяснить, как на самом деле будет правильно.
Итак, толковый словарь говорит, что шампунь – это жидкое или твердое (порошковое) мыльное средство для мытья волос. Этимологический словарь при этом указывает, что в украинский язык эта лексема попала из английского, а туда пришла из хинди. Там глагол chāmpnā означает "массировать, давить, мыть голову". На индийском субкотиненте с давних времен начали изготавливать специальные растительные средства с добавлением ароматических масел для ежедневного ухода за телом и волосами и, соответственно, придумали для них специальные названия.
Именно из Индии английские колонизаторы и торговцы привезли в Европу привычку ежедневно принимать ванну и использовать косметику с разными приятными запахами. Слово для обозначения средства для волос при этом адаптировали под свой родной язык.
Что касается рода, то украинские словари однозначно указывают, что слово "шампунь" – мужского. Поэтому склонять его нужно соответствующим образом.
В единственном числе:
- шампунь;
- шампуню;
- шампуню, шампуневі;
- шампунь;
- шампунем;
- на/у шампуні;
- шампуню..
Во множественном:
- шампуні;
- шампунів;
- шампуням;
- шампуні;
- шампунями;
- на/у шампунях;
- шампуні.
В словосочетаниях это слово употребляется так:
- мию голову шампунем;
- придбала новий шампунь;
- мені порадили хороший шампунь;
- цей шампунь мені не підходить;
- обираю між двома шампунями.
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