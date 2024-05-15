'Очами' или 'очима': как правильно сказать на украинском

Украинский язык считают сложным для изучения из-за наличия в нем падежей. Запомнить правильную форму слова для каждого случая употребления непросто. Более того, ошибки спряжения допускают даже носители украинского языка.

На одну из них обратили внимание авторы телеграм-канала "Correctarium — Українська мова". Даже полностью украиноязычные украинцы не всегда знают, как в родительном падеже называть "очі" и "плечі". В живой речи можно встретить два варианта "очами" и "плечами", а также "очима" и "плечима".

Несмотря на то, что у некоторых украинских слов существуют параллельные формы употребления, тут словари вполне однозначны. В творительном падеже множественного числа правильно употреблять только варианты "очима" и "плечима". Все остальные способы поставить эти слова в данный падеж являются ошибочными. Вероятно, неправильные формы возникли под влиянием русского языка, где в аналогичной ситуации слово "плечи" принимает вид "плечами".

Если в следующий раз усомнитесь, как правильно говорить, вспоминайте стихотворные строки Николая Винграновского:

Лиш я не зчувсь, як стишилась хода,

Як простелився вітер за плечима,

І на слова мої дивилася вода

Кленовими осінніми очима.

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