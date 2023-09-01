'Сгорать со стыда': как это сказать по-украински правильно

Иногда мы используем русские пословицы, поговорки или сталые фразы, ведь просто не знаем, как перевести выражение на украинский. Следует регулярно обогащать лексикон, заботясь о чистоте родного языка и избавляясь от кальки, суржика и русизмов.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как заменить пришедшие к нам с русского языка популярные народные выражения. Оказывается, наш язык имеет очень благозвучные аналоги.

Языковед рассказал, что недавно услышал в одном из интервью фразу "я згорав із сорому". Это дословный перевод русского "я сгорал со стыда", и о нем следует забыть.

По-украински "сгорать со стыда" – это "паленіти від сорому".

К примеру:

"Веди себе у школі так, щоб мені не довелося паленіти від сорому".

"Побачивши, як компанія веде себе за столом, Микола спаленів від сорому".

Кстати, недовольство или неодобрение часто выражают русской поговоркой "будь он неладен". О очень метком украинском заменителе – читайте в материале.

А выражение "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также "не суди з одежі, а суди з розуму".

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