Как перевести на украинский 'будь он неладен': благозвучный заменитель

Украинский язык богат фразеологизмами и крылатыми выражениями. К сожалению, иногда мы просто не знаем, как на родном языке звучит тот или иной фразеологизм, поэтому мы используем русские поговорки.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко попытался обогатить словарный запас точными народными выражениями. Он объяснил, как перевести на украинский "будь он неладен".

"Будь он неладен" – на русском языке так выражают резкое недовольство или неодобрение. В украинском есть очень точный заменитель: "хай йому грець".

К примеру:

"Хай йому грець з тими неякісними чоботями, всі ноги намочив!"

"Борщовик, хай йому грець, викликає серйозну алергію".

"Нарешті згадав, куди поклав паспорт, хай йому грець".

Языковед также объяснил, как перевести "сгорать со стыда". "Згорати із сорому" – слишком буквальный перевод, лучше использовать "паленіти від сорому".

А выражение "голь на выдумки хитра" на украинском звучит как "пішла голота на вигадки".

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