С Пасхой: теплые поздравления и картинки
Пасха – особенное время, когда мир наполняется светом, верой и надеждой. Это не просто один из величайших христианских праздников, а еще и момент, когда хочется быть ближе к тем, кого любишь. Даже если не удается встретиться лично – добрые слова, отправленные в сообщении, открытке или публикации, способны подарить тепло, поддержку и улыбку.
OBOZ.UA публикует самые теплые пасхальные поздравления – искренние, красивые, душевные. А чтобы каждое слово звучало еще ярче, следует дополнить его красивой тематической открыткой или изображением.
Поздравления с Пасхой своими словами
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🕊️ Христос Воскрес! Со светлой Пасхой тебя! В этот день хочется не просто поздравлять, а благодарить – за жизнь, за людей рядом, за надежду, которая снова оживает в наших сердцах. Желаю тебе мира – в сердце, в семье, в нашей стране. Пусть все сложное отойдет, а на его место придет ясность, доброта и уверенность. Пусть все, что ты делаешь, будет с любовью. Пусть все, что окружает тебя, будет с теплом. И пусть Бог хранит тебя каждый день.
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Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет мир в сердце, тепло в дом и веру в лучшее. Пусть любовь живет в каждом слове, а счастье – в каждом дне. С праздником!
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🌞 Пасха – это время, когда сердце наполняется светом Пусть этот день принесет в твою жизнь больше, чем просто традиции и обряды. Пусть он станет началом нового – светлого, мирного, наполненного верой времени. Желаю тебе и твоим родным здоровья, любви, искренних объятий и хороших новостей. Пусть в вашем доме всегда царит согласие, а душа будет исполнена благодарности за каждый прожитый день. С праздником! Христос Воскрес! 💛
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Пусть этот праздник станет новой страницей, исполненной добрых новостей, искренних встреч и семейного тепла. Божьего благословения на каждый день! 💫
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Христос Воскрес! Поздравляю тебя с Пасхой – праздником духовного возрождения, света и надежды. Пусть этот день принесет в твою жизнь покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы вокруг были только добрые люди, искренние объятия и теплые слова. Пусть каждое утро будет наполнено смыслом, а вечера – уютом и благодарностью. Пусть Бог оберегает тебя и твою семью, даря здоровье, любовь и гармонию. С праздником! 🕊️
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🐣 Со светлым праздником Воскресения Христова! В этот особый день хочу пожелать тебе мира. Пусть исчезает тревога, стихает грусть, а в душе расцветает настоящая весна. Желаю, чтобы твой дом был наполнен смехом, уютом, семейным теплом и ароматом свежеиспеченной паски.
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🌸 С Пасхой тебя! Желаю, чтобы все проблемы остались в прошлом, а впереди была жизнь, наполненная искренними моментами, гармонией, заботой и вдохновением. Пусть в этот день каждое доброе слово будет услышано, каждое желание начато с чистого листа, а сердце открыто для света. Желаю радости, здоровья, веры в лучшее и много счастливых дней рядом с теми, кто действительно важен.
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С праздником Воскресения Христова! Пусть каждый день станет для тебя источником света, добра и вдохновения. Пусть рядом будут люди, дарящие покой, доверие и радость. Пусть каждый миг, проведенный за пасхальным столом, оставляет теплые воспоминания на целый год. А сердце будет наполнено благодарностью за все, что есть, и верой в то, что все впереди будет еще лучше.
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🕊️ Поздравляю тебя с Пасхой! Пусть исчезнут все сомнения, а на их место придут любовь, покой и счастье. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в каждом дне, гармонии в душе и тепла в отношениях с рядом. Пусть жизнь будет наполнена смыслом, искренними чувствами и благословением Божиим. Христос Воскрес!
Короткие смс с Пасхой
- Светлой Пасхи! Пусть каждый новый день будет полон надежды и радости 🌞
- Пусть Пасха подарит покой, гармонию и щедрость души 🌿
- Поздравляю с Пасхой! Желаю искренних объятий, добрых слов и благословенных дней ✨
- Пасха в дом – а с ней и счастье, и надежда, и любовь. Христос Воскрес! Пусть этот праздник принесет силу, веру и новые возможности 🙏
- С Пасхой! Пусть все вокруг будет светлым, добрым и подлинным 🌸
- Желаю мира в Украине, любви в сердце, счастья в доме. Пусть все задуманное сбудется, а свет Пасхи никогда не угасает 🕊️
- Христос Воскрес! Пусть этот день принесет покой, чувство гармонии и настоящую радость быть рядом с теми, кто дорог. Света, благословений и хороших новостей 💛
Поздравления с Пасхой в стихах
Зі святом життя,
Та зі святом надії!
У день Великодній
Хай чують святії
Молитви про мир,
Про добро і достаток.
Бо день Великодній –
То щастя початок!
***
Велике свято Великоднє
Принесло радість на поріг.
Будьте щасливими сьогодні,
І завтра, і увесь свій вік.
Хай Бог оберігає хату
Від зла, нещастя і біди.
Удачі, злагоди, достатку,
У серці – вічної весни!
***
Христос воскрес! З великим святом вас!
Хай щастя ваші душі зігріває,
Нехай у великодній світлий час
Над вами сонце радості сяє!
Душа тріпоче пташкою нехай
Від щастя, що несе велике свято,
Хай буде мирним наш чудовий край!
Хай затишною буде ваша хата!
***
Побажати хочу в свято,
Щоб жили завжди багато,
Вірили щоб в чудеса,
Хай поможуть небеса.
В Великодній день прекрасний
Хай добро розквітне рясно.
Душу хай любов зігріє,
Хай надія в сердці тліє.
Миру вам і розуміння,
Злагоди, тепла, терпіння.
Світлих посмішок і віри,
Сил, кохання і довіри.
***
У Великодню днину, у час найбільших див
Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив
Дарунками на щастя, здоров’я і любов,
Хай буде з Вами завше Його святий покров.
***
Рано-вранці, на світанні
З Великоднем шлю вітання!
Щастя та здоров’я зичу
І цілую ніжно тричі.
Буде стіл нехай твій пишним,
Буде в серці хай Всевишній,
Буде пасочок гора,
Любові зичу та добра.
***
Великоднє сонце грає,
Я зі святом вас вітаю!
Настрій буде хай чудовий,
Рідні всі – завжди здорові.
Щастя, радості, достатку
Буде в домі хай багато,
Сміх завжди у нім лунає.
Хай вас Бог благословляє!
Ранее OBOZ.UA публиковал стихи о Пасхе, которые легко запомнить детям.
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