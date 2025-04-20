С Пасхой: теплые поздравления и картинки

Пасха – особенное время, когда мир наполняется светом, верой и надеждой. Это не просто один из величайших христианских праздников, а еще и момент, когда хочется быть ближе к тем, кого любишь. Даже если не удается встретиться лично – добрые слова, отправленные в сообщении, открытке или публикации, способны подарить тепло, поддержку и улыбку.

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OBOZ.UA публикует самые теплые пасхальные поздравления – искренние, красивые, душевные. А чтобы каждое слово звучало еще ярче, следует дополнить его красивой тематической открыткой или изображением.

Поздравления с Пасхой своими словами

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🕊️ Христос Воскрес! Со светлой Пасхой тебя! В этот день хочется не просто поздравлять, а благодарить – за жизнь, за людей рядом, за надежду, которая снова оживает в наших сердцах. Желаю тебе мира – в сердце, в семье, в нашей стране. Пусть все сложное отойдет, а на его место придет ясность, доброта и уверенность. Пусть все, что ты делаешь, будет с любовью. Пусть все, что окружает тебя, будет с теплом. И пусть Бог хранит тебя каждый день.

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Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет мир в сердце, тепло в дом и веру в лучшее. Пусть любовь живет в каждом слове, а счастье – в каждом дне. С праздником!

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🌞 Пасха – это время, когда сердце наполняется светом Пусть этот день принесет в твою жизнь больше, чем просто традиции и обряды. Пусть он станет началом нового – светлого, мирного, наполненного верой времени. Желаю тебе и твоим родным здоровья, любви, искренних объятий и хороших новостей. Пусть в вашем доме всегда царит согласие, а душа будет исполнена благодарности за каждый прожитый день. С праздником! Христос Воскрес! 💛

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Пусть этот праздник станет новой страницей, исполненной добрых новостей, искренних встреч и семейного тепла. Божьего благословения на каждый день! 💫

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Христос Воскрес! Поздравляю тебя с Пасхой – праздником духовного возрождения, света и надежды. Пусть этот день принесет в твою жизнь покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы вокруг были только добрые люди, искренние объятия и теплые слова. Пусть каждое утро будет наполнено смыслом, а вечера – уютом и благодарностью. Пусть Бог оберегает тебя и твою семью, даря здоровье, любовь и гармонию. С праздником! 🕊️

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🐣 Со светлым праздником Воскресения Христова! В этот особый день хочу пожелать тебе мира. Пусть исчезает тревога, стихает грусть, а в душе расцветает настоящая весна. Желаю, чтобы твой дом был наполнен смехом, уютом, семейным теплом и ароматом свежеиспеченной паски.

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🌸 С Пасхой тебя! Желаю, чтобы все проблемы остались в прошлом, а впереди была жизнь, наполненная искренними моментами, гармонией, заботой и вдохновением. Пусть в этот день каждое доброе слово будет услышано, каждое желание начато с чистого листа, а сердце открыто для света. Желаю радости, здоровья, веры в лучшее и много счастливых дней рядом с теми, кто действительно важен.

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С праздником Воскресения Христова! Пусть каждый день станет для тебя источником света, добра и вдохновения. Пусть рядом будут люди, дарящие покой, доверие и радость. Пусть каждый миг, проведенный за пасхальным столом, оставляет теплые воспоминания на целый год. А сердце будет наполнено благодарностью за все, что есть, и верой в то, что все впереди будет еще лучше.

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🕊️ Поздравляю тебя с Пасхой! Пусть исчезнут все сомнения, а на их место придут любовь, покой и счастье. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в каждом дне, гармонии в душе и тепла в отношениях с рядом. Пусть жизнь будет наполнена смыслом, искренними чувствами и благословением Божиим. Христос Воскрес!

Короткие смс с Пасхой

Светлой Пасхи! Пусть каждый новый день будет полон надежды и радости 🌞

Пусть Пасха подарит покой, гармонию и щедрость души 🌿

Поздравляю с Пасхой! Желаю искренних объятий, добрых слов и благословенных дней ✨

Пасха в дом – а с ней и счастье, и надежда, и любовь. Христос Воскрес! Пусть этот праздник принесет силу, веру и новые возможности 🙏

С Пасхой! Пусть все вокруг будет светлым, добрым и подлинным 🌸

Желаю мира в Украине, любви в сердце, счастья в доме. Пусть все задуманное сбудется, а свет Пасхи никогда не угасает 🕊️

Христос Воскрес! Пусть этот день принесет покой, чувство гармонии и настоящую радость быть рядом с теми, кто дорог. Света, благословений и хороших новостей 💛

Поздравления с Пасхой в стихах

Зі святом життя,

Та зі святом надії!

У день Великодній

Хай чують святії

Молитви про мир,

Про добро і достаток.

Бо день Великодній –

То щастя початок!

***

Велике свято Великоднє

Принесло радість на поріг.

Будьте щасливими сьогодні,

І завтра, і увесь свій вік.

Хай Бог оберігає хату

Від зла, нещастя і біди.

Удачі, злагоди, достатку,

У серці – вічної весни!

***

Христос воскрес! З великим святом вас!

Хай щастя ваші душі зігріває,

Нехай у великодній світлий час

Над вами сонце радості сяє!

Душа тріпоче пташкою нехай

Від щастя, що несе велике свято,

Хай буде мирним наш чудовий край!

Хай затишною буде ваша хата!

***

Побажати хочу в свято,

Щоб жили завжди багато,

Вірили щоб в чудеса,

Хай поможуть небеса.

В Великодній день прекрасний

Хай добро розквітне рясно.

Душу хай любов зігріє,

Хай надія в сердці тліє.

Миру вам і розуміння,

Злагоди, тепла, терпіння.

Світлих посмішок і віри,

Сил, кохання і довіри.

***

У Великодню днину, у час найбільших див

Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив

Дарунками на щастя, здоров’я і любов,

Хай буде з Вами завше Його святий покров.

***

Рано-вранці, на світанні

З Великоднем шлю вітання!

Щастя та здоров’я зичу

І цілую ніжно тричі.

Буде стіл нехай твій пишним,

Буде в серці хай Всевишній,

Буде пасочок гора,

Любові зичу та добра.

***

Великоднє сонце грає,

Я зі святом вас вітаю!

Настрій буде хай чудовий,

Рідні всі – завжди здорові.

Щастя, радості, достатку

Буде в домі хай багато,

Сміх завжди у нім лунає.

Хай вас Бог благословляє!

Ранее OBOZ.UA публиковал стихи о Пасхе, которые легко запомнить детям.

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