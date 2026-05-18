В Украине массово подорожали квартиры: где цены подскочили на половину

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 37%, до 50 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

Видео дня

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-37%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Одессу, где цены выросли на 22%;

Винницу – на 19%;

Ривне – на 16%;

Сумы – на 15%;

Киев – на 14%.

Снизили же цены лишь в Запорожье. При чем сразу на 9%.

И только в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:

Николаев;

Чернигов.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 500 до 73 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 15 500 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 500 долларов.

Харьков – 23 500 долларов.

Сумы – 26 500 долларов.

Дороже всего в Киеве – 73 000 долларов, а кроме того:

Во Львове 72 700 долларов.

Ужгороде – 67 000 долларов.

Черновцах – 57 400 долларов.

Ривне – 56 000 долларов.

Луцке – 54 000 долларов.

Виннице – 52 400 долларов.

Дома украинцев собираются сносить

В то же время, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), ныне в Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году.

Она отметила: это жилье уже не просто устаревшее – многие дома еще и находятся в аварийном состоянии. Одним же из вариантов выхода из ситуации, по словам Шуляк, является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

"Все "хрущевки", все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут и попасть под реновацию", – сообщила нардеп.

Как сообзал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 13% – до 72 000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!