В Украине массово подорожали квартиры: где цены подскочили на половину
В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 37%, до 50 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-37%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:
- Одессу, где цены выросли на 22%;
- Винницу – на 19%;
- Ривне – на 16%;
- Сумы – на 15%;
- Киев – на 14%.
Снизили же цены лишь в Запорожье. При чем сразу на 9%.
И только в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:
- Николаев;
- Чернигов.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 500 до 73 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 15 500 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 500 долларов.
- Харьков – 23 500 долларов.
- Сумы – 26 500 долларов.
Дороже всего в Киеве – 73 000 долларов, а кроме того:
- Во Львове 72 700 долларов.
- Ужгороде – 67 000 долларов.
- Черновцах – 57 400 долларов.
- Ривне – 56 000 долларов.
- Луцке – 54 000 долларов.
- Виннице – 52 400 долларов.
Дома украинцев собираются сносить
В то же время, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), ныне в Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году.
Она отметила: это жилье уже не просто устаревшее – многие дома еще и находятся в аварийном состоянии. Одним же из вариантов выхода из ситуации, по словам Шуляк, является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.
"Все "хрущевки", все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут и попасть под реновацию", – сообщила нардеп.
Как сообзал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 13% – до 72 000 долларов.
