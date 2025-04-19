Христос Воскрес! Как и когда правильно разговариваться на Пасху

Пасха – это не только величайший праздник в христианском календаре, время большой радости. Это еще и завершение длительного Великого поста, когда верующие соблюдают достаточно строгие ограничения в питании.

Видео дня

Поэтому пасхальный праздничный завтрак, во время которого принято разговляться, рекомендуют проводить осторожно, чтобы не навредить организму. OBOZ.UA рассказывает, какие блюда должны быть на столе во время разговления. А также как правильно выходить из поста.

Чем принято разговариваться

Разговлением называют первое употребление скоромной пищи (т.е. продуктов животного происхождения) после длительного соблюдения постной диеты. На пасхальный стол ставят молочные и мясные продукты, много яиц. Все их, по традиции, нужно отведать в праздничный день.

Стол накрывают сразу же после того, как придут домой после ночной или утренней службы в храме. Освященные блюда красиво сервируют, собирается вся семья и все вместе с добрыми пожеланиями и праздничным настроением завершают Великий пост.

В пасхальный день на столе должно быть несколько символических блюд:

пасха – сдобный хлеб, как символ тела Христова, а также изобилия, ведь для его выпечки используют много яиц, масла, различные вкусные наполнители – сухофрукты, орехи, шоколад и т.п.;

– сдобный хлеб, как символ тела Христова, а также изобилия, ведь для его выпечки используют много яиц, масла, различные вкусные наполнители – сухофрукты, орехи, шоколад и т.п.; крашеные яйца – яйцо на пасхальном столе символизирует воскресение, все потому, что из неодушевленного на первый взгляд предмета выходит живой птенец, яйца на Пасху окрашивают в разные цвета, имеющие символическое значение ;

– яйцо на пасхальном столе символизирует воскресение, все потому, что из неодушевленного на первый взгляд предмета выходит живой птенец, яйца на Пасху окрашивают в разные цвета, имеющие символическое значение ; красное вино – символ крови Христа, которую он пролил за спасение человечества;

сыр – олицетворение солнца и способности природы к самовосстановлению;

– олицетворение солнца и способности природы к самовосстановлению; мясо и мясные продукты – признак изобилия и сытой жизни;

– признак изобилия и сытой жизни; хрен – символ горечи страданий и очищения через них.

По традиции, первой со стола берут освященную крашенку – на каждого члена семьи должна приходиться как минимум одна. Можно поиграть ими в стукалки, определив, чья выдержит больше всего ударов о такое же яйцо. Затем все употребляют свои яйца, почитая этим чудо воскресения.

Далее желательно съесть ломтик освященной пасхи и тем самым принять жертву Христа. Далее порядок употребления блюд уже не регламентируется.

Как разговляться безопасно

Первый совет, который дают диетологи перед Пасхой, это не переедать. Особенно если вы соблюдали пост. Не торопитесь наедаться всеми блюдами сразу. Попробуйте каждой понемногу, а затем возвращайтесь к столу в течение дня, как только почувствуете голод.

Также не рекомендуется в первые дни после завершения семинедельного поста налегать на тяжелые блюда, такие как копченое или жареное мясо, сало, жирную пищу. Это может стать причиной расстройств пищеварения, тяжести в животе и плохого самочувствия. Начинайте с употребления яиц и молочных продуктов и постепенно за несколько дней возвращайтесь в привычный режим питания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Киеве будет ходить транспорт на кладбища в пасхальные поминальные дни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.