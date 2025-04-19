Что нельзя делать на Пасху: приметы
Пасха – один из важнейших праздников для украинцев, традиционно собирающий семьи за общим столом. Во время войны значение праздника только усилилось: он олицетворяет веру в победу, духовную силу и восстановление страны.
OBOZ.UA рассказывает главные пасхальные традиции, приметы и запреты, которых придерживаются украинцы в течение праздничной недели. В древности считалось, что на Пасху не следует делать ни одной домашней работы, единственным исключением была забота о сдомашних животных.
Пасхальная ночь и праздничная литургия
Празднование Пасхи начинается в полночь с торжественной литургии. После службы священники освящают корзины – это значит завершение Великого поста.
Вернувшись из храма, хозяин или хозяйка ставит корзину с освященными блюдами на пороге и трижды говорит: "Христос воскрес!". Семья отвечает: "Востину воскрес!", после чего все садятся на праздничный стол.
Завтрак начинается с молитвы и разделения освященного яйца или писанки между всеми присутствующими – символ единства и продления жизни. Часть оставляют и для умерших родственников.
В разных регионах начало трапезы может отличаться. Например, на Подолье, Волыни и в Галиции хозяин делит паску на части по количеству членов семьи, обходит с полной миской трижды вокруг стола – на счастье и достаток.
После этого пробуют другие блюда: мясо, колбасы, сладкое. Паска считается главной святыней праздника – ее берегут и никогда не выбрасывают. Если остатки не удается доесть, их закапывают в землю в чистом месте или сжигают. Скорлупу от освященных яиц также не выбрасывали – ее либо сжигали, либо пускали по воде.
Что позволено, а что нельзя делать на Пасху
Праздник Христова Воскресения – это время радости, мира и духовного возвышения, поэтому в народной традиции особое внимание уделялось тому, как вести себя в эти дни. В древности считалось, что на Пасху не следует делать ни одной домашней работы – запрещено было убирать, стирать, шить или выполнять какой-либо физический труд. Единственным исключением была забота о домашней живности – кормление скота и птицы.
Этот день был посвящен семье, молитве, светлой встрече с близкими. Ходить в гости, навещать родственников и друзей – одна из важнейших пасхальных традиций, сохранившихся по сей день. После продолжительного поста устраивались праздничные трапезы, народные гуляния.
Считалось, что печалиться, ссориться, проявлять злость или зависть в эти дни – великий грех, потому что праздник должен наполнять сердца любовью и благодарностью.
В Пасхальную неделю украинцы традиционно чтят память умерших родственников. Люди идут на кладбище, зажигают свечи на могилах, приносят паски, пасхальные яйца, читают молитвы и просят прощения. Эти визиты – не только часть обряда, но искренняя попытка сохранить связь поколений и почтить память предков.
В Пасхальные праздники не стоит:
- Заниматься бытовыми делами, в том числе уборкой или ремонтом.
- Заниматься гаданиями, магическими ритуалами или обрядами, не имеющими отношения к христианским традициям. В эти дни уместны только молитва, милосердие и искренняя вера.
- Проявлять агрессию или злобу, ссориться с близкими, держать обиду – это противоречит духу праздника.
Пасхальные приметы о погоде
Украинцы издавна верили, что погода на Пасху может подсказать, каким будет лето и урожай. Среди наиболее распространенных примет:
- Солнечная Пасха – на обильный урожай и теплое лето.
- Мороз или гром в первый день праздника обещают богатый урожай льна.
- Холодная погода означает, что тепло не придет еще неделю.
- Дождь на Пасху – дождливым будет май. Если же осадки будут идти в течение праздничной недели – хорошим будет урожай ржи.
- Звездная ночь перед праздником – куры будут хорошо нестись в течение года.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно, а что не стоит класть в Пасхальную корзину.
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