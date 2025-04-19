Пасхальные богослужения 2025: прямая трансляция церковных служб

В воскресенье, 20 апреля, украинцы в четвертый раз встретят Пасху в условиях полномасштабной войны. Особенностью празднования этого года является общая дата для христиан как восточного, так и западного обрядов.

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Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГК) уже обнародовали график пасхальных богослужений, которые также будут транслироваться онлайн. OBOZ.UA рассказывает подробности.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве и 20 апреля в 09:00 состоится поздняя Божественная Литургия, а в 17:00 – Пасхальная вечерняя.

Освятить паски можно будет 19 апреля после вечерней службы (с 17:00 до 23:00) и 20 апреля после утренней литургии (ориентировочно с 04:00 до 17:00).

В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры (ПЦУ) начало Пасхального богослужения начнется 20 апреля в 6:00 утра.

Освящение паски состоится: 19 апреля с 16:00 до 21:00; 20 апреля с 12:00.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ утренние и вечерние службы проводятся в течение Страстной недели.

Освящение пасхальных корзин: 19 апреля (суббота) – с 15:00 до 21:00. Пасхальное богослужение начнется 20 апреля в 7:00, после чего также состоится традиционное освящение паски.

Напомним, ежегодная церемония вынесения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения состоится 19 апреля, в канун Пасхи. Прямую трансляцию восхождения Благодатного огня можно посмотреть на Youtube-канале Православной Церкви Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях войны украинские церкви соблюдают соответствующие меры безопасности, которые предоставляются местными органами власти. Все желающие могут прийти на службу или освятить пасхальную корзину.

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