'Была на голову выше'. Продюсер Ясинский дал оценку выступлению Лелеки на Евровидении 2026 и назвал единственный 'минус'

Продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с Олей Поляковой, прокомментировал выступление украинки LELÉKA (Виктории Лелеки) в гранд-финале Евровидения 2026 и заявил, что артистка "была на голову выше" части конкурсантов. Единственным "минусом" номера он назвал его бюджетность по сравнению с постановками других стран.

Своим мнением Ясинский поделился в разговоре с интервьюером Славой Деминым, где оценил выступление представительницы Украины на конкурсе. По его мнению, номер LELÉKA был менее зрелищным из-за ограниченного масштаба постановки, однако именно это стало его преимуществом, ведь главный акцент сделали на вокале и самой артистке.

"Он был очень бюджетный. Если сравнивать его с номерами других стран, других артистов, он выглядел иначе с точки зрения зрелищности. Но именно в том, возможно, и преимущество этого номера, потому что акцент был сделан именно на певице", – сказал продюсер.

Ясинский также высоко оценил работу режиссерской группы и операторов. По его словам, в выступлении практически не было моментов, к которым можно было бы "придраться".

"Мне очень понравилось, как сработал оператор и режиссер, как работала вся режиссерская группа. Даже если была задача найти к чему придраться – не к чему. Я очень рад ее выступлению", – отметил он.

Продюсер убежден, что LELÉKA заслуживала место выше девятого. Он добавил, что некоторые участники конкурса, по его мнению, значительно уступали украинской представительнице по профессионализму и вокалу.

"Мое мнение, что она должна была бы быть в топ-6. Мне понравилась Норвегия, мне понравилась Румыния, но есть такие страны, есть такие выступления, которые мне вообще не понравились. Она была на голову выше именно по профессионализму, певческой, артистической Но, видишь ли, зрители, жюри подумали иначе", – заявил Ясинский.

Напомним, в субботу, 16 мая, в гранд-финале Евровидения 2026 Украину представила певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym. По итогам голосования артистка заняла 9 место: международное жюри отдало Украине 54 балла, а зрители – 167.

Во время номера LELÉKA исполнила знаменитый вокализ на одном дыхании, который еврофаны уже назвали одной из самых длинных "нот" в истории конкурса. Важным элементом постановки стала бандура, которая в конце номера трансформировалась прямо на сцене. Завершила выступление артистка словами: "Слава Украине!".

