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В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
4 минуты
267
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня

В Страстную субботу, 19 апреля, в Иерусалиме произошло одно из важнейших событий для христиан всего мира – восхождение Благодатного огня. Церемония традиционно прошла в Храме Гроба Господня, в кувуклии – мраморной пещере.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Около 14.35 по местному времени пламя появилось внутри храма, и священнослужитель зажег свечи, чтобы передать огонь дальше.

Этот момент встретили радостными возгласами тысяч паломников, заполнивших храм и окрестные улицы.

Благодатный огонь считается символом Воскресения Иисуса Христа. Огонь ежегодно сходит в канун Пасхи, и по церковному преданию, если он не взойдет, это будет означать начало конца света. Поэтому тысячи верующих из разных стран с нетерпением ежегодно ждут этого события, чтобы увидеть его своими глазами.

Перед церемонией кувуклию традиционно осматривают и запечатывают представители христианских церквей. В этом году в церемонии приняли участие представители семи христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской и других.

После восхождения Благодатный огонь будет доставлен в храмы в разных странах мира, в том числе и в Украину.

В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня

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