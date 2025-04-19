В Иерусалиме взошел Благодатный огонь. Фоторепортаж из Храма Гроба Господня

В Страстную субботу, 19 апреля, в Иерусалиме произошло одно из важнейших событий для христиан всего мира – восхождение Благодатного огня. Церемония традиционно прошла в Храме Гроба Господня, в кувуклии – мраморной пещере.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Около 14.35 по местному времени пламя появилось внутри храма, и священнослужитель зажег свечи, чтобы передать огонь дальше.

Этот момент встретили радостными возгласами тысяч паломников, заполнивших храм и окрестные улицы.

Благодатный огонь считается символом Воскресения Иисуса Христа. Огонь ежегодно сходит в канун Пасхи, и по церковному преданию, если он не взойдет, это будет означать начало конца света. Поэтому тысячи верующих из разных стран с нетерпением ежегодно ждут этого события, чтобы увидеть его своими глазами.

Перед церемонией кувуклию традиционно осматривают и запечатывают представители христианских церквей. В этом году в церемонии приняли участие представители семи христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской и других.

После восхождения Благодатный огонь будет доставлен в храмы в разных странах мира, в том числе и в Украину.

Ранее OBOZ.UA публиковал график богослужений на Пасху, которые также будут транслироваться онлайн. Особенностью этого года является общая дата для христиан как восточного, так и западного обрядов.

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