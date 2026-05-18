У знаменитых аистов Грицика и Одарки начали вылупляться птенцы

На Полтавщине у известных аистов Грицика и Одарки начался долгожданный период появления потомства. В гнезде птиц уже зафиксировали первые признаки вылупления птенцов.

В ближайшее время там могут одновременно появиться несколько малышей. Об этом Суспільному сообщил научный сотрудник национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

В гнезде аистов Грицика и Одарки, за которым ведется онлайн-наблюдение, зафиксировали первые наклевы яиц. Это свидетельствует о том, что процесс вылупления уже начался и находится на завершающем этапе.

По словам специалиста, в таком состоянии яйцо может находиться около суток или чуть дольше, после чего появляется птенец.

Сейчас наклевы замечены по меньшей мере на двух яйцах, что означает быстрое пополнение в гнезде. Особенностью аистов является то, что они откладывают яйца постепенно и не сразу начинают их высиживать. Благодаря этому процесс развития выравнивается, и птенцы вылупляются почти одновременно, а не с большими временными интервалами.

Кладка яиц в этом гнезде продолжалась в течение второй половины апреля 2026 года. За ходом процесса наблюдали онлайн, что позволило точно зафиксировать время появления каждого яйца. Первое яйцо появилось 13 апреля поздно вечером, второе – 15 апреля, третье – 17 апреля, четвертое – 19 апреля, а пятое – 21 апреля.

Большинство яиц аист Одарка откладывала в вечернее или ночное время, что является типичным поведением для этого вида птиц. После завершения кладки взрослые птицы активно высиживали яйца, чередуясь в гнезде.

Ожидается, что уже в ближайшие дни в гнезде появятся первые птенцы, и наблюдатели смогут увидеть новый этап жизни этой пары аистов.

Напомним, в начале мая прошлого года аисты Грицько и Одарка стали родителями трех птенцов. В гнезде оставались яйца. Первый аистенок родился 6 мая, еще двое – 7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля гнездо аистов засыпало снегом, когда в нем лежали яйца. К тому же в нем развернулась настоящая драма – Одарка долго ждала своего партнера, пока не приняла в гнезде другого аиста. Его назвали Грицьком и именно он в этом году стал отцом аистят.

