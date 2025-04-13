Стихи о Пасхе, которые легко запомнить детям
Пасха – это время радости и обновления, а для детей это также прекрасная возможность узнать больше о празднике через стихи. Специально для маленьких читателей OBOZ.UA подготовил подборку стихов, которые не только легко запоминаются, но и помогают узнать традиции праздника.
Эти короткие и яркие стишки станут идеальными для праздничных выступлений или декламаций. Дети с радостью расскажут их на Пасху, прибавляя праздничное настроение. Ознакомьтесь с лучшими стихами для детей, которые станут отличным дополнением к этому светлому празднику.
Пасхальные стихи для самых маленьких
Сонечко вже пригріває,
Сніг останній швидко тане.
Дзвони радісно лунають:
"Христос Воскрес!" всі промовляють.
***
Писанки я розмалюю,
Кольори яскраві знаю.
Мамі з татом подарую,
З Великоднем привітаю!
***
Пасочка духмяна в хаті,
Запах свіжий, ароматний.
Будем разом смакувати,
Свято радісно стрічати.
***
Зайчик вушками пряде,
Щось смачненьке нам несе.
Він яєчка розкладе,
Бо Великдень вже ось-ось!
***
Церква дзвони виграє,
Пісня радісна лунає.
Бо сьогодні свято є,
Христос Воскрес! Всі знають.
***
Квіти перші розцвітають,
Весна в гості поспішає.
Всі Великдень зустрічають,
Радість в серденьку палає.
***
Яєчко в руці тримаю,
Битися з друзями бажаю.
Хто сьогодні виграє,
Той всіх нас розвеселяє!
***
На столі вже все готово,
І ковбаска, і баранчик.
З Великоднем знову й знову
Скрізь лунає вже в цей ранок!
***
Свічечка в руках горить,
Світло радісно тремтить.
Бо сьогодні дивна мить,
Христос Воскрес!
***
Буду бігати, стрибати,
Весну красну зустрічати.
Про Великдень всім казати,
Щастя й радості бажати!
***
Яєчко фарбоване,
Радість дарована.
Христос воскрес, малята,
Будем святкувати!
***
Паска запашна,
Вся моя рідня
Зібралась за столом,
Співаємо гуртом!
***
Ангели співають, Христа прославляють!
З Великоднем!
***
Верба розпустилась,
Радість народилась.
Христос воскрес із мертвих,
Щоб були ми вперті!
***
Христианские стихи на Пасху для детей
З мамою і татом
Я до церкви мчусь
Нам велике свято – Церква та Ісус.
А сьогодні, люди
Це не просто щось
Спів на повні груди.
Бо воскрес Христос!
***
Чомусь радісно сьогодні,
Чути дзвони й гомін десь,
Всім скажу, бо я це знаю,
Свято це – Христос воскрес!
***
Хоч маленький, та іду
По Христовому сліду.
I не збочу я ніде
В царство Боже приведе
У Новий Єрусалим,
Щоб з Ісусом бути, з Ним,
Вiн Спасiння менi дав
І за мене постраждав
Тож не дивно, що іду
По Христовому сліду.
Не було мене ще в світі,
Тож про це ще я не знав,
Як стражданнями сповитий
За мене Христос вмирав.
І за все Йому подяку
Принесу до ніг святих.
Щиро буду я співати
Серед всіх тривог земних.
***
Як мені не дивуватись,
Ось уже у котрий раз,
Що воскрес Ісус Спаситель,
Смерті страх і морок щез.
Хоч і зла багато в світі,
Та любов і доброта
Перемогу має й силу,
Бо ця сила від Христа.
***
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вітаються всі люди.
Воістину воскрес! Воістину воскрес!
Відповідають всюди.
***
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Лунає всюди спів!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Навіки Він Живий!
***
Відвалений камінь, пустая могила
Тіла Ісуса нема.
Учні не вірять, радіє Марія
Христа серед мертвих нема!
***
Ангел Сидів,
Чудо із Чудес,
Їм сповістив,
Що Ісус воскрес!
***
Христос воскрес!
Воістину! Воістину воскрес!
Співаймо пісню радості
Царю землі й небес.
Христос воскрес! О, сонечко,
З високих височин
Подай же радість світові:
Воскрес Господній син!
Христос воскрес!
Повітрячко,
Ти ллєшся із небес,
Співай побожно, радісно:
Воістину воскрес!
***
А весна дарує квіти.
Манить душу до небес.
Благовiсть летить по світу,
Що Ісус Христос воскрес!
Торжествуйте, добрі люди,
Торжествую з вами я...
Він нікого не забуде,
Хто призвав Його Iм'я!
***
Я маленька ще, та знаю,
Що Ісус Христос живий.
Я Йому пісні співаю,
Вiн тепер Спаситель мiй!
Не мовчи i ти, мій друже,
Подивись в блакить небес.
Слав Його, не будь байдужим.
Бо й для тебе Він воскрес!
***
Патриотические стихи на Пасху
Уже весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес…
У кошику і крашанки, і паска
І кожен з нас очікує чудес!
Ми віримо, що все у нас складеться,
Що згинуть, врешті, кляті вороги!
І на Великдень йде молитва з серця,
Щоб Україні – бути на Землі!
Авторка Чорній Вікторія:
Уже лунають великодні дзвони,
І пахне паска, вкрита рушничком,
І попри всі окопи і кордони,
Ми будемо боротися зі злом…
Весни цієї кожному нелегко:
Багато було горя, сліз і втрат.
Хтось залишився, хтось уже далеко,
Не повернеться батько чийсь і брат…
Але Великдень – свято Воскресіння,
Несе надію й світла торжество!
Ще запанують сонце і цвітіння,
Ще будуть радість, посмішки й тепло!
Хай українці, де б не були в світі,
Почують рідний великодній дзвін
І усвідомлять: треба далі жити,
Щоби підняти націю з руїн!
Нехай всміхнуться мати і дитина,
Нехай не буде жодних більш тривог!
Воскрес Христос, воскресне й Україна,
Бо знаю точно – з нами правда й Бог…
***
Настане день Великий і для нас,
Зігріє нас усіх погожа днина!
І вигукнемо в цей святковий час:
"Христос Воскрес, Воскресне й Україна!"
***
Хай день Великодня осяє ваш дім,
Господь подарує здоров’я, між тим,
Збереться до столу родина велика,
А дзвони церковні відвадять всі лиха,
Хай прийде здоров’я у вашу хатину,
Та буде в ній мир та достаток віднині!
***
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Уже лунають великодні дзвони,
І пахне паска, вкрита рушничком,
Чекають свята люди і ікони,
І перемоги — в боротьбі зі злом…
Весни цієї кожному нелегко:
Багато було горя, сліз і втрат.
Хтось залишився, хтось уже далеко,
Не повернеться батько чийсь і брат…
Але Великдень — свято Воскресіння,
Несе надію й світла торжество!
Ще запанують сонце і цвітіння,
Ще будуть радість, посмішки й тепло!
Хай українці, де б не були в світі,
Почують рідний великодній дзвін
І усвідомлять: треба далі жити,
Щоби підняти націю з руїн!
Нехай всміхнуться мати і дитина
Нехай не буде жодних більш тривог!
Воскрес Христос, воскресне й Україна,
Бо знаю точно — з нами правда й Бог!
***
OBOZ.UA ранее предлагал лучшие стихи на Пасху, которые подарят хорошее настроение и согреют теплом.
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