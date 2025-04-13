Стихи о Пасхе, которые легко запомнить детям

Пасха – это время радости и обновления, а для детей это также прекрасная возможность узнать больше о празднике через стихи. Специально для маленьких читателей OBOZ.UA подготовил подборку стихов, которые не только легко запоминаются, но и помогают узнать традиции праздника.

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Эти короткие и яркие стишки станут идеальными для праздничных выступлений или декламаций. Дети с радостью расскажут их на Пасху, прибавляя праздничное настроение. Ознакомьтесь с лучшими стихами для детей, которые станут отличным дополнением к этому светлому празднику.

Пасхальные стихи для самых маленьких

Сонечко вже пригріває,

Сніг останній швидко тане.

Дзвони радісно лунають:

"Христос Воскрес!" всі промовляють.

***

Писанки я розмалюю,

Кольори яскраві знаю.

Мамі з татом подарую,

З Великоднем привітаю!

***

Пасочка духмяна в хаті,

Запах свіжий, ароматний.

Будем разом смакувати,

Свято радісно стрічати.

***

Зайчик вушками пряде,

Щось смачненьке нам несе.

Він яєчка розкладе,

Бо Великдень вже ось-ось!

***

Церква дзвони виграє,

Пісня радісна лунає.

Бо сьогодні свято є,

Христос Воскрес! Всі знають.

***

Квіти перші розцвітають,

Весна в гості поспішає.

Всі Великдень зустрічають,

Радість в серденьку палає.

***

Яєчко в руці тримаю,

Битися з друзями бажаю.

Хто сьогодні виграє,

Той всіх нас розвеселяє!

***

На столі вже все готово,

І ковбаска, і баранчик.

З Великоднем знову й знову

Скрізь лунає вже в цей ранок!

***

Свічечка в руках горить,

Світло радісно тремтить.

Бо сьогодні дивна мить,

Христос Воскрес!

***

Буду бігати, стрибати,

Весну красну зустрічати.

Про Великдень всім казати,

Щастя й радості бажати!

***

Яєчко фарбоване,

Радість дарована.

Христос воскрес, малята,

Будем святкувати!

***

Паска запашна,

Вся моя рідня

Зібралась за столом,

Співаємо гуртом!

***

Ангели співають, Христа прославляють!

З Великоднем!

***

Верба розпустилась,

Радість народилась.

Христос воскрес із мертвих,

Щоб були ми вперті!

***

Христианские стихи на Пасху для детей

З мамою і татом

Я до церкви мчусь

Нам велике свято – Церква та Ісус.

А сьогодні, люди

Це не просто щось

Спів на повні груди.

Бо воскрес Христос!

***

Чомусь радісно сьогодні,

Чути дзвони й гомін десь,

Всім скажу, бо я це знаю,

Свято це – Христос воскрес!

***

Хоч маленький, та іду

По Христовому сліду.

I не збочу я ніде

В царство Боже приведе

У Новий Єрусалим,

Щоб з Ісусом бути, з Ним,

Вiн Спасiння менi дав

І за мене постраждав

Тож не дивно, що іду

По Христовому сліду.

Не було мене ще в світі,

Тож про це ще я не знав,

Як стражданнями сповитий

За мене Христос вмирав.

І за все Йому подяку

Принесу до ніг святих.

Щиро буду я співати

Серед всіх тривог земних.

***

Як мені не дивуватись,

Ось уже у котрий раз,

Що воскрес Ісус Спаситель,

Смерті страх і морок щез.

Хоч і зла багато в світі,

Та любов і доброта

Перемогу має й силу,

Бо ця сила від Христа.

***

Христос воскрес! Христос воскрес!

Вітаються всі люди.

Воістину воскрес! Воістину воскрес!

Відповідають всюди.

***

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Лунає всюди спів!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Навіки Він Живий!

***

Відвалений камінь, пустая могила

Тіла Ісуса нема.

Учні не вірять, радіє Марія

Христа серед мертвих нема!

***

Ангел Сидів,

Чудо із Чудес,

Їм сповістив,

Що Ісус воскрес!

***

Христос воскрес!

Воістину! Воістину воскрес!

Співаймо пісню радості

Царю землі й небес.

Христос воскрес! О, сонечко,

З високих височин

Подай же радість світові:

Воскрес Господній син!

Христос воскрес!

Повітрячко,

Ти ллєшся із небес,

Співай побожно, радісно:

Воістину воскрес!

***

А весна дарує квіти.

Манить душу до небес.

Благовiсть летить по світу,

Що Ісус Христос воскрес!

Торжествуйте, добрі люди,

Торжествую з вами я...

Він нікого не забуде,

Хто призвав Його Iм'я!

***

Я маленька ще, та знаю,

Що Ісус Христос живий.

Я Йому пісні співаю,

Вiн тепер Спаситель мiй!

Не мовчи i ти, мій друже,

Подивись в блакить небес.

Слав Його, не будь байдужим.

Бо й для тебе Він воскрес!

***

Патриотические стихи на Пасху

Уже весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес…

У кошику і крашанки, і паска

І кожен з нас очікує чудес!

Ми віримо, що все у нас складеться,

Що згинуть, врешті, кляті вороги!

І на Великдень йде молитва з серця,

Щоб Україні – бути на Землі!

Авторка Чорній Вікторія:

Уже лунають великодні дзвони,

І пахне паска, вкрита рушничком,

І попри всі окопи і кордони,

Ми будемо боротися зі злом…

Весни цієї кожному нелегко:

Багато було горя, сліз і втрат.

Хтось залишився, хтось уже далеко,

Не повернеться батько чийсь і брат…

Але Великдень – свято Воскресіння,

Несе надію й світла торжество!

Ще запанують сонце і цвітіння,

Ще будуть радість, посмішки й тепло!

Хай українці, де б не були в світі,

Почують рідний великодній дзвін

І усвідомлять: треба далі жити,

Щоби підняти націю з руїн!

Нехай всміхнуться мати і дитина,

Нехай не буде жодних більш тривог!

Воскрес Христос, воскресне й Україна,

Бо знаю точно – з нами правда й Бог…

***

Настане день Великий і для нас,

Зігріє нас усіх погожа днина!

І вигукнемо в цей святковий час:

"Христос Воскрес, Воскресне й Україна!"

***

Хай день Великодня осяє ваш дім,

Господь подарує здоров’я, між тим,

Збереться до столу родина велика,

А дзвони церковні відвадять всі лиха,

Хай прийде здоров’я у вашу хатину,

Та буде в ній мир та достаток віднині!

***

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Уже лунають великодні дзвони,

І пахне паска, вкрита рушничком,

Чекають свята люди і ікони,

І перемоги — в боротьбі зі злом…

Весни цієї кожному нелегко:

Багато було горя, сліз і втрат.

Хтось залишився, хтось уже далеко,

Не повернеться батько чийсь і брат…

Але Великдень — свято Воскресіння,

Несе надію й світла торжество!

Ще запанують сонце і цвітіння,

Ще будуть радість, посмішки й тепло!

Хай українці, де б не були в світі,

Почують рідний великодній дзвін

І усвідомлять: треба далі жити,

Щоби підняти націю з руїн!

Нехай всміхнуться мати і дитина

Нехай не буде жодних більш тривог!

Воскрес Христос, воскресне й Україна,

Бо знаю точно — з нами правда й Бог!

***

OBOZ.UA ранее предлагал лучшие стихи на Пасху, которые подарят хорошее настроение и согреют теплом.

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