С Пасхой: красивые поздравления для родных и друзей

Пасха – один из самых теплых и ожидаемых праздников года, что несет свет, веру и надежду. В этот день мы собираемся с самыми родными, делимся пасхальными блюдами, добрыми словами и искренними пожеланиями. А когда нет возможности обнять близких лично, важно найти правильные слова, которые согреют на расстоянии.

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OBOZ.UA собрал самые красивые и искренние поздравления с Пасхой – для семьи, друзей, любимых и просто дорогих людей. Выбирайте, присылайте, делитесь праздником.

Поздравления с Пасхой в прозе

Христос Воскрес! Поздравляю тебя с Пасхой – светлым праздником надежды, мира и любви. Пусть в твоем доме всегда будет тепло, в сердце – покой, а рядом – родные, которые любят и поддерживают. Пусть каждый день начинается с благодарности, а завершается добром. Желаю щедрого стола, искренних объятий и новых счастливых моментов 🕊️💛

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С Пасхой, дорогие мои! 🐣 Желаю, чтобы этот праздник принес обновление – для души, сердца и мыслей. Пусть праздник станет точкой опоры в сложные моменты, источником силы и веры. Здоровья вам, мира, гармонии в семье и только светлых новостей! Христос Воскрес! 🙏✨

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С Пасхой тебя! 🌸 Желаю, чтобы в этот светлый день все тревоги отступили, а в дом вошли радость, достаток и согласие.

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🐰 Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет в твою жизнь ясность, веру и покой. Желаю, чтобы все проблемы остались в прошлом, а впереди было только светлое будущее. Пусть каждое "Христос Воскрес!" звучит, как благословение 🌞 С теплом и лучшими пожеланиями!

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С Пасхой, друг (друзья, подруга)! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда был кто-нибудь, кто скажет теплое слово, протянет руку и подарит искреннюю улыбку. Пусть этот день станет новой страницей, полной радости, надежды и хороших перемен! Крепкого здоровья, хороших новостей и счастливых моментов рядом с теми, кто действительно важен 💛

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Светлой Пасхи! 🌞 Пусть праздник подарит гармонию, надежду и счастье. Желаю, чтобы твоя жизнь была как писанка – яркая, красочная и неповторимая. Здоровье, любовь, силы и покой в душе. Христос Воскрес!

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С праздником Воскресения Христова! Пусть этот день вдохновляет на добрые дела, дарит внутреннее тепло и мир в сердце. Желаю вкусной паски и безграничной любви. Помни, что после темной ночи наступает рассвет. Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 🕊️

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🌷 С Пасхой тебя! Пусть этот светлый праздник подарит душевное спокойствие, вдохновение и силы двигаться вперед. Желаю, чтобы в сердце твоем жила вера – не только в Бога, но и в добро, людей, в себя. Пусть в доме будет тепло, в семье – согласие, а в глазах – искренняя улыбка. Помни, что даже в сложные времена свет всегда побеждает.

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🐣 Искренне поздравляю тебя с Пасхой! Желаю, чтобы с первыми лучами солнца в твою жизнь вошли внутренний мир, чистота мыслей и уверенность в завтрашнем дне. Пусть Бог оберегает тебя, дарит здоровье, силы и мудрость в каждом решении. А рядом всегда будут понимающие, поддерживающие и любящие по-настоящему люди. С праздником тебя! 💛

Короткие поздравления с Пасхой

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Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет мир, здоровье и добро в твой дом 🕊️🌸

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Со светлым праздником Пасхи! Пусть сердце наполнится радостью, а дом – теплом и любовью.

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Искренние поздравления с Пасхой! Желаю радости, веры, согласия и светлого настроения 🐣

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Христос Воскрес! Желаю, чтобы жизнь была яркой, как писанка, и сладкой, как пасха 🌷🍞 Светлого праздника! Пусть с Воскресением Христовым обновится и твоя душа 🌿✨

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Пусть Пасха принесет благословение, здоровье и гармонию в каждый день 🌸Веселых праздников! Мира в сердце, тепла в доме и любви в каждом слове 💫

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Христос Воскрес! Пусть этот праздник вдохновляет на добро, веру и надежду каждый день 🌼

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С Пасхой! Пусть сердце поет, а душа радуется Божьему свету 🕊️

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Христос Воскрес! Желаю тепла в доме, мира в стране и любви в сердце 💛 Желаю крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистая паска, писанки принесут в ваши дома мир, согласие, светлую радость!

Поздравления с Пасхой в стихах

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І довіку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо!

***

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

***

Вас вітаю з Великоднем!

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос воскрес!

***

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

Поздравления с Пасхой в картинках

Ранее OBOZ.UA рассказывал об удивительных Пасхальных традициях, которые существуют в разных странах мира.

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