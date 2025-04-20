Христос Воскрес! Красивые поздравления с Пасхой для военных

Пасха – это праздник надежды, света и победы жизни над смертью. В этот особый день украинцы благодарят не только мир в душе, но и тех, кто ежедневно борется за покой нашей страны на передовой.

Видео дня

Воины ВСУ – настоящие герои, благодаря которым мы можем встречать Пасху в своей стране, в своих домах. Поздравить их теплыми словами и искренними пожеланиями – это наш знак поддержки и благодарности.

Даже короткое смс или красивая открытка могут поднять боевой дух и напомнить: мы верим в них и молимся за победу. В этой подборке OBOZ.UA — лучшие поздравления для военных к светлому празднику воскресения Христова.

Что пожелать военному на Пасху

Дорогие наши защитники! Со светлой Пасхой! Пусть Воскресение Христово наполнит ваши сердца верой, надеждой и несокрушимой силой духа. Спасибо за ваш подвиг и мужество!

Герои несгибаемой Украины! Поздравляем вас с Пасхой! Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и Божьей помощи в вашей благородной борьбе за нашу свободу. Христос Воскрес!

***

Мужественные воины света! В этот праздничный день Пасхи мы мысленно с вами. Пусть свет Воскресения Христова озарит ваш путь к победе и миру на нашей земле.

Наши ангелы-хранители! Поздравляем вас с Пасхой! Пусть этот великий день принесет вам чувство единства, поддержки и приблизит нашу общую победу. Берегите себя!

***

Воины добра! С праздником Пасхи! Желаем вам пасхальной радости, душевного покоя и уверенности в завтрашнем дне. Ваша сила – наша гордость!

Несокрушимые защитники Отечества! Поздравляем с Пасхой! Пусть Воскресший Христос дарит вам мощь и выдержку в исполнении вашего священного долга. Мы верим в вас!

***

Дорогие солдаты, сержанты и офицеры! С Пасхой! Пусть этот праздник наполнит ваши сердца теплом семейного уюта, которого вы так ждете. Возвращайтесь живыми и здоровыми!

***

Отважные сыновья и дочери Украины! В день Пасхи мы с особой благодарностью вспоминаем вашу самоотверженность. Да хранит вас Господь на каждом шагу. Христос Воскрес!

Герои на передовой! Поздравляем вас с Пасхой! Желаем вам силы, мудрости и несокрушимой веры в нашу победу. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с вами.

***

Наши непокоренные воины! Со светлым праздником Пасхи! Пусть радость Воскресения Христова придаст вам воодушевление и оптимизм. Спасибо за вашу защиту! Слава Украине!

Как поздравить военного с Пасхой, смс

Христос Воскрес! Спасибо вам за мужество и силу. Да хранит вас Господь и дарит мир в сердце и на земле.

Светлая Пасха! Крепкого здоровья, Божьей опеки и скорой победы. Вы наша гордость!

С праздником Воскресения Христова! Мира, света и тепла – пусть каждый день приближает победу!

Поздравляю с Пасхой, воин! Пусть Господь держит тебя под Своей защитой. Слава Украине!

Христос Воскрес! Спасибо за каждый день под мирным небом. Пусть Ангел-хранитель всегда будет рядом.

С Пасхой! Ваша отвага – это наше спокойствие. Пусть добро победит, а вы вернетесь домой с победой!

Пусть светлый праздник принесет веру, надежду и силу! Спасибо за вашу защиту. С праздником!

Воскресение Христово – символ победы жизни. Верим в вашу силу и ждем с миром домой!

Со светлым праздником Пасхи! Молитвами и мыслями мы рядом с вами. Спасибо за все!

Христос Воскрес! Пусть Пасха наполнит сердце теплом, а душу верой. Итого — к победе!

Поздравления защитникам Украины с Пасхой, патриотические открытки

OBOZ.UA ранее предлагал лучшие патриотические поздравления с Пасхой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.