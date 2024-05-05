Христос Воскрес! Лучшие патриотические поздравления с Пасхой: стихи и проза

Воскресение Христово – праздник, олицетворяющий радость, веру и вечную жизнь. Украинцы ежедневно оказывают героическое сопротивление российской агрессии, и, прежде всего, нужна надежда и силы, чтобы выстоять в эти непростые времена.

Несмотря на войну и невзгоды, важно ценить каждый миг, отпраздновать Пасху и не забыть поздравить самых родных людей. OBOZ.UA публикует подборку патриотических поздравлений, которые согреют и порадуют родных, друзей и коллег в этот важный и особенный праздник.

Уже весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес…

У кошику і крашанки, і паска

І кожен з нас очікує чудес!

Ми віримо, що все у нас складеться,

Що згинуть, врешті, кляті вороги!

І на Великдень йде молитва з серця,

Щоб Україні – бути на Землі!

***

Христос воскрес! Чудо Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Ми щиро бажаємо нам усім, щоб сонце перемоги і миру зійшло над Україною!

***

Уже лунають великодні дзвони,

І пахне паска, вкрита рушничком,

І попри всі окопи і кордони,

Ми будемо боротися зі злом…

Весни цієї кожному нелегко:

Багато було горя, сліз і втрат.

Хтось залишився, хтось уже далеко,

Не повернеться батько чийсь і брат…

Але Великдень – свято Воскресіння,

Несе надію й світла торжество!

Ще запанують сонце і цвітіння,

Ще будуть радість, посмішки й тепло!

Хай українці, де б не були в світі,

Почують рідний великодній дзвін

І усвідомлять: треба далі жити,

Щоби підняти націю з руїн!

Нехай всміхнуться мати і дитина,

Нехай не буде жодних більш тривог!

Воскрес Христос, воскресне й Україна,

Бо знаю точно – з нами правда й Бог…

Авторка: Чорній Вікторія

***

У цей благословенний час прийміть найщиріші вітання з днем Христового Воскресіння! Нехай Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює віру. Нехай Божа милість та благословення несуть у наші душі, сім’ї та країну – мир.

***

Настане день Великий і для нас,

Зігріє нас усіх погожа днина!

І вигукнемо в цей святковий час:

"Христос Воскрес, Воскресне й Україна!"

***

Христос Воскрес! У цей величний день хочемо побажати вам відчути правдивість перемоги добра над злом, життя над смертю, радості над смутком, любові над ненавистю, віри над розчаруванням, України над російським окупантом! Нехай із кожним ударом великоднього дзвону у ваш дім увійдуть Господній мир і його всесильне благословення.

***

Світле свято Великодня

Україною ступає...

То Христос – дитя Господнє

В сяйві неба Воскресає.

Хай дарує Він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло Його любові,

Я для вас завжди молю!

***

Христос Воскрес! І це – найбільше свідчення перемоги життя над смертю, світла над темрявою! Сьогодні ми по-новому переживаємо боротьбу добра і зла, ми є свідками і учасниками цього непростого протистояння. Бажаємо перемоги і миру, спокою і щастя вам і вашим близьким!

***

Хай день Великодня осяє ваш дім,

Господь подарує здоров’я, між тим,

Збереться до столу родина велика,

А дзвони церковні відвадять всі лиха,

Хай прийде здоров’є у вашу хатину,

Та буде в ній мир та достаток віднині!

***

Нехай воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні — перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом! Сили духу, всеосяжності любові, мудрості в прийнятті відповідальних рішень, непохитності та віри!

Ранее OBOZ.UA публиковал хорошие поздравления для детей, которые легко выучить.

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