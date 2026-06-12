"Повод для празднования": что лидеры евроинституций думают об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС

Лидеры ключевых институтов Европейского Союза приветствовали решение государств-членов начать переговоры с Украиной и Молдовой по первому кластеру вступления в ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что это стало признанием реформ, которые обе страны продолжают внедрять даже в условиях войны и других серьезных вызовов.

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OBOZ.UA собрал заявления, опубликованные в соцсетях президентом Европейского совета Антониу Кошта, президентом Европейского парламента Робертой Метзола и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Кошта: расширение ЕС является стратегическим выбором

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что все государства-члены ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой.

По его словам, уже во время межправительственной конференции 15 июня будет открыт кластер Fundamentals ("Основы"), который является фундаментом всего процесса вступления в Европейский Союз.

"Это признание решимости, мужества и упорного труда, которые продемонстрировали обе страны, продвигая реформы даже в условиях огромных вызовов", – подчеркнул Кошта.

Он отметил, что решение также является сигналом, что предложение Евросоюза о мире, стабильности и развитии остается безальтернативным.

По словам президента Европейского совета, расширение ЕС является стратегическим выбором, который укрепляет мир, безопасность и благосостояние на всем континенте.

"В мире, отмеченном растущей неопределенностью, более крупный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в общее будущее", – подчеркнул он.

Мецола: Украина и Молдова принадлежат Европе

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола назвала решение о начале переговоров важным шагом к укреплению Европы.

"Большая Европа – это более сильная и безопасная Европа", – отметила она.

Мецола напомнила, что Европарламент долгое время призывал страны-члены начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

По ее словам, открытие первых глав, касающихся демократии, правосудия и верховенства права, подтверждает успехи обоих государств на пути реформ.

Она также подчеркнула, что этот прогресс происходит несмотря на российскую агрессию, угрозы и попытки давления.

"Расширение является нашим самым сильным геополитическим инструментом, а Украина и Молдова принадлежат Европе", – заявила президент Европарламента.

Кос: это повод для празднования

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня станет одним из важнейших дней для Украины и Молдовы с момента начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году.

Она поздравила обе страны с достигнутым результатом и отметила их приверженность европейскому курсу.

"Решение государств-членов дать зеленый свет открытию кластера Fundamentals придает новый импульс уже ведущимся переговорам", – отметила Кос.

В то же время она подчеркнула, что впереди еще много работы.

"Это действительно повод для празднования. И в то же время время засучить рукава и работать еще усерднее", – подытожила еврокомиссар.

Переговоры официально начнутся 15 июня

Вторая межправительственная конференция между Украиной и Европейским Союзом состоится 15 июня в Люксембурге.

Во время встречи будет открыт кластер Fundamentals, который охватывает вопросы верховенства права, работы демократических институтов, реформирования государственного управления, защиты прав человека и экономических критериев членства.

В него входят переговорные разделы, касающиеся судебной системы и основных прав, правосудия и безопасности, государственных закупок, статистики и финансового контроля. Открытие этого кластера станет началом полноценной переговорной фазы на пути Украины к членству в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, все страны-члены Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Уже в ближайший понедельник, 15 июня, состоится первая межправительственная конференция, которая официально откроет новый этап евроинтеграции двух государств.

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