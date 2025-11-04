УкраїнськаУКР
С какими болезнями не могут мобилизовать в армию в Украине: объяснение

С какими болезнями не могут мобилизовать в армию в Украине: объяснение

В Украине обновили правила подачи документов на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. Отныне военнообязанные могут обращаться не только в ТЦК, но и через ЦПАУ, что существенно упрощает процедуру.

Окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) с учетом тяжести заболевания, а не только самого диагноза. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Перечень болезней, с которыми не мобилизуют

В соответствии с приказом Министерства обороны №402, непригодными к службе могут быть признаны мужчины с такими заболеваниями:

  • бактериальные и вирусные инфекции центральной нервной системы, кожи, кишечника;
  • туберкулез;
  • тяжелые формы гепатита;
  • инфекции половой системы, ВИЧ и СПИД;
  • онкологические заболевания с метастазами;
  • анемия и другие болезни крови;
  • сахарный диабет;
  • нарушения работы щитовидной железы;
  • тяжелые психические расстройства, алкоголизм, наркозависимость;
  • менингит, энцефалит, эпилепсия с частыми приступами;
  • глаукома, тяжелые болезни глаз, приводящие к потере зрения;
  • хронический отит и другие недуги уха;
  • сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертония 2 стадии;
  • бронхиальная астма, хронические болезни легких;
  • серьезные патологии пищеварительной системы, печени, почек, грыжи;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе позвоночника, суставов, костей;
  • ампутации, деформации конечностей, плоскостопие;
  • тяжелые болезни кожи, врожденные пороки развития, последствия операций или травм.

Даже при наличии диагноза окончательное решение принимает ВВК. Комиссия оценивает степень тяжести заболевания и может признать лицо полностью или частично непригодным, временно непригодным или пригодным к службе.

Как оформить отсрочку

С ноября 2025 года документы на отсрочку можно подать не только через территориальные центры комплектования, но и в любом ЦНАПе. Далее сотрудники центра самостоятельно передают информацию в военкомат.

После прохождения ВВК гражданин может получить один из следующих статусов:

  • непригоден к службе;
  • ограниченно годен – служба только в тыловых подразделениях;
  • временно непригоден – с повторным осмотром после лечения;
  • годен к военной службе.

