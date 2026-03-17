'Украина остается ключевым приоритетом': Каллас заявила, что ЕС не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива

В понедельник, 16 марта, министры иностранных дел стран Европейский Союз обсудили возможность усиления военно-морской миссии Aspides, которая сопровождает торговые суда в Красном море для защиты от атак хуситов. Также поднимался вопрос возможного распространения операции на Ормузский пролив. В то же время высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что пока страны блока не готовы расширять мандат миссии.

Об этом глава европейской дипломатии заявила по результатам заседания Совета ЕС в Брюсселе. По ее словам, министры иностранных дел ЕС не выразили "желание" активно участвовать в войне на Ближнем востоке.

Государства ЕС избегают эскалации

Каллас отметила, что во время встречи дипломаты обсудили способы усиления безопасности судоходства в регионе.

"В ЕС уже есть военно-морская операция – Aspides, которая играет важную роль в обеспечении свободы судоходства. Во время дискуссии было высказано четкое желание усилить эту операцию, но пока не было готовности менять ее мандат. Хотя Ормузский пролив сейчас в центре внимания, Красное море также остается критически важным. Существует риск вмешательства хуситов, поэтому мы должны оставаться бдительными", – заявила топ-дипломат ЕС.

Под усилением операции, по ее словам, имеется в виду прежде всего увеличение количества военно-морских ресурсов, привлеченных в миссии.

Комментируя возможность расширения мандата на Ормузский пролив, Каллас подчеркнула, что государства ЕС пытаются избежать эскалации.

"Что касается расширения мандата на Ормузский пролив, государства-члены не проявили готовности это делать. Как я уже отметила, никто не хочет активно втягиваться в эту войну, и все обеспокоены тем, к чему она может привести", – сказала Каллас.

Украина остается ключевым приоритетом ЕС

В то же время Каллас подчеркнула, что несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана и связанные с этим риски для поставок энергоносителей, Украина остается приоритетом безопасности Европы.

"Мы обсудили войну против Украины. Москва может выиграть от роста цен на энергоносители и перенаправления средств противовоздушной обороны из Украины на Ближний Восток. Министры четко заявили, что Украина остается главным приоритетом безопасности Европы, и внимание к Украине не угаснет", – заявила Высокая представительница.

