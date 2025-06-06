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Рулет из кабачка с очень вкусной начинкой: рецепт блюда, которое хочется готовить каждый день
Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок, а также рагу, икру. Еще их можно фаршировать, мариновать, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с сыром и ветчиной.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 100-150 г твердого сыра (лучше выдержанный типа пармезана)
- соль/перец
- крем сыр или другое
- помидоры
- шпинат/руккола
- ветчина
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами кабачок.
2. На противень с пергаментом выложите сыр, сверху кабачок, запекайте до 15 минут при 190С.
3. После смажьте сверху крем-сыром, выложите ветчину, помидоры, зелень.
4. Сверните в рулет и порежьте.
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