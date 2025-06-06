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Рулет из кабачка с очень вкусной начинкой: рецепт блюда, которое хочется готовить каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
198
Рецепт закуски

Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок, а также рагу, икру. Еще их можно фаршировать, мариновать, запекать. 

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Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с сыром и ветчиной.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 100-150 г твердого сыра (лучше выдержанный типа пармезана)
  • соль/перец
  • крем сыр или другое
  • помидоры
  • шпинат/руккола
  • ветчина

Способ приготовления: 

1. Порежьте слайсами кабачок.

Кабачок для блюда

2. На противень с пергаментом выложите сыр, сверху кабачок, запекайте до 15 минут при 190С.

Сколько запекать кабачки

3. После смажьте сверху крем-сыром, выложите ветчину, помидоры, зелень.

Начинка для блюда

4. Сверните в рулет и порежьте.

Готовый рулет

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