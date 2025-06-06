Рулет из кабачка с очень вкусной начинкой: рецепт блюда, которое хочется готовить каждый день

Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок, а также рагу, икру. Еще их можно фаршировать, мариновать, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с сыром и ветчиной.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

100-150 г твердого сыра (лучше выдержанный типа пармезана)

соль/перец

крем сыр или другое

помидоры

шпинат/руккола

ветчина

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок.

2. На противень с пергаментом выложите сыр, сверху кабачок, запекайте до 15 минут при 190С.

3. После смажьте сверху крем-сыром, выложите ветчину, помидоры, зелень.

4. Сверните в рулет и порежьте.

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