Розовые фламинго в Одесской области четвертый год подряд не могут вывести птенцов: ученый назвал причину

В национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области розовые фламинго уже четвертый год подряд не могут полноценно размножаться из-за постоянных звуков войны. Последний раз вывести птенцов им удалось в 2023 году, когда колония насчитывала почти две сотни птенцов.

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В этом году фламинго снова начали гнездиться, однако дроны и взрывы спугнули их, а оставленные без защиты гнезда разорили чайки. Об этом в комментарии Эспрессо рассказал руководитель научно-исследовательского отдела парка, доктор биологических наук Иван Русев.

Фламинго лишь один раз успешно вывели птенцов

Исследователь пояснил, что розовые фламинго поселились в "Тузловских лиманах" еще в 2021 году, однако полноценно размножиться им удалось лишь однажды. В 2023 году колония вывела около 200 птенцов, после чего в 2024, 2025 и 2026 годах птицы не смогли успешно гнездиться.

"Несмотря на то, что они формировали в разных частях нашего парка несколько колоний – то есть там уже строили гнезда, откладывали яйца. Но война не позволила им гнездиться", – подчеркнул Русев.

Война вновь сорвала гнездование птиц

Доктор биологических наук добавил, что в этом году у розовых фламинго снова появилась возможность обустроить колонию для размножения. Птицы выбрали защищенный участок, однако громкие звуки боевых действий и полеты дронов заставили их покинуть это место.

Пока колония оставалась без присмотра, ее гнезда успели разграбить желтоногие чайки, ведь из-за постоянного шума птицы не могут спокойно выбирать безопасные места для гнездования.

"Поэтому за всё это время у фламинго был только один шанс гнездиться. Гнездование зависит только от тишины, которая может наступить после мира, после победы", – отметил Русев.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце зимы 2026 года первые стаи розовых фламинго прилетели на территорию национального природного парка "Тузловские лиманы" со стороны Черного моря. Редких птиц зафиксировали 27 и 28 февраля.

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