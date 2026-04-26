Роспропаганда запустила фейк о похищенной картине Сезанна в кабинете Зеленского: видео разлетелось в сети

В сети распространили видео, в котором президент Владимир Зеленский якобы записал обращение на фоне похищенной картины Поля Сезанна. Ролик подается как сюжет BBC News, однако, на самом деле является фейковым.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. Кроме того, France 24 и BBC подтвердили, что такого сюжета не существует, а видео – подделка.

"Это видеофейк, стилизованный под новости BBC. Как сообщает France 24, такого сюжета не существует, а сама BBC подтвердила, что ролик поддельный", – отметили в Центре.

Авторы фейкового ролика использовали настоящее видеообращение Зеленского с его официального YouTube-канала, обнародованное 19 января. Однако изображение в кадре изменили: вместо картины украинского художника Андрея Чеботаря смонтировали "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна.

Подделка быстро набрала популярность в соцсети X. Только один аккаунт получил более 400 тысяч просмотров за несколько часов.

По данным исследователей, к распространению фейка причастна сеть "Шторм-1516", которую Министерство финансов США связывает с российской разведкой.

