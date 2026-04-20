Задействовали десятки тысяч аккаунтов: СБУ и Нацполиция ликвидировали ботоферму, через которую Россия распространяла фейки об Украине. Фото

В Житомире правоохранители разоблачили и прекратили деятельность масштабной ботофермы, через которую распространялась дезинформация об Украине. Организатора незаконной схемы задержали по месту жительства.

Злоумышленник ежемесячно реализовывал до трех тысяч фейковых пользователей. об этом разоблачении сообщает Служба безопасности Украины.

Аккаунты использовали для информационных атак, в частности для распространения фейков о Силах обороны и ситуации в стране.

Фигурант создавал поддельные учетные записи, используя SIM-карты украинских мобильных операторов. В дальнейшем эти аккаунты продавались через специализированные онлайн-платформы, ориентированные на российских заказчиков.

Среди основных клиентов были представители российских спецслужб, которые применяли фейковые профили для проведения информационно-психологических операций. В частности, через эти аккаунты распространялись ложные сообщения о якобы минировании объектов, что имело целью вызвать панику среди населения.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, USB-хабы с модемами, а также около двух тысяч SIM-карт разных операторов. Одновременно было заблокировано почти 20 тысяч аккаунтов, которые использовались в противоправной деятельности.

Задержанному сообщено о подозрении за несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех причастных и дополнительной квалификации преступлений.

Напоминаем, что российские информационные сети активизировали деятельность, чтобы усилить негатив в обществе и подорвать доверие к Украине среди международных партнеров. Распространение манипулятивных месседжей происходит именно в момент, когда люди наиболее уязвимы, и это может повлиять на помощь, которую оказывают союзники.

