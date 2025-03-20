Разведка советует украинцам не ехать на Ближний Восток, где возобновились боевые действия: список опасных стран

Украинцам посоветовали не находиться в странах Ближнего Востока из-за возобновления Израилем военных действий против террористической группировки ХАМАС. Гражданам нашего государства не рекомендуют посещать сектор Газа, Израиль, Сирию, Ливан.

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Об этом сообщили на сайте Службы внешней разведки в четверг, 20 марта. Там напомнили, что 18 марта Израиль нанес авиаудары в секторе Газы, Ливане и на юге Сирии, объявив о начале военной операции "Сила и меч".

В СВР отметили, что, по информации министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, операция будет иметь длительный характер.

"Это не атака одного дня. Мы будем продолжать военную операцию", – сказал глава израильского ведомства.

В разведке подчеркнули, что в результате возобновления Израилем военных действий в отношении ХАМАС увеличились риски пребывания граждан Украины в странах Ближнего Востока.

"Служба внешней разведки Украины по соображениям безопасности не рекомендует гражданам Украины посещать сектор Газы, Израиль, Сирию, Ливан и другие страны Ближнего Востока до завершения активных военных действий", – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 марта военные Израиля официально подтвердили начало наземной операции в секторе Газа и отчитались о первых успехах. В частности, Армия обороны Израиля расширила контроль в центр коридора Нецарим.

В ночь на 18 марта воины ЦАХАЛ нанесли авиаудары по группировке ХАМАС в секторе Газа, возобновив операцию в анклаве. Эти удары нарушили перемирие, продолжавшееся почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Перед этим террористы сорвали освобождение удерживаемых израильтян и заявили, что отказываются от дальнейшего возвращения заложников.

Одним из ликвидированных во время восстановленных ударов по анклаву стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза). Он попал под бомбежку вместе с женой.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа "со всей силой", пока не будут освобождены все заложники террористов, не будет уничтожен ХАМАС и не будет обеспечено, чтобы Газа никогда больше не угрожала Израилю.

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