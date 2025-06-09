'Рад, что ты есть': сеть тронули кадры звонка освобожденного из плена украинца матери. Видео

В понедельник, 9 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, домой вернулись бойцы младше 25 лет. Вскоре сеть тронули кадры звонка освобожденного украинского защитника к маме.

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Трогательное видео в своем Telegram-канале обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Сразу по приезду военных с родными связался представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Первый звонок на родной земле, полный радости и счастья. Пусть каждая мама дождется долгожданного известия. Работаем ради этого ежедневно", – говорится в сообщении.

Короткий разговор освобожденного пленного с родным человеком был очень волнующим и эмоциональным.

"Алло мама, я приехал, я дома. Все, я вернулся, я на родной земле. Мама, скоро приеду. Я тебя люблю, жду. Спасибо тебе за все, за письма. Очень жду встречи, ты самое родное, что у меня есть. Я очень рад, что ты есть. Не волнуйся, я дома в Украине", – сказал военный, который, видимо, и сам до конца еще не понимал, что он на родной земле.

Напомним, 9 июня, Украина и РФ начали масштабный обмен военнопленными, который продлится в несколько этапов. Домой возвращаются раненые, а также бойцы младше 25 лет. Среди освобожденных сегодня – представители ВМС, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, НГУ и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, обмена пленными удалось достичь делегациям Украины и РФ во время второго этапа переговоров в Стамбуле 2 июня. По словам министра обороны Рустема Умерова, речь идет об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

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