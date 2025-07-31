Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком
Огурцы по-корейски – вкусный вариант консервации на зиму. Для такого рецепта вам понадобится много моркови, а также чеснока. Овощи получатся очень ароматными, пряными, будут долго сохранять хороший вкус и текстуру.
Идея приготовления огурцов по-корейски на зиму опубликована на странице фудблогера mashashemet в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 500 г
- огурцы – 2 кг.
- чеснок – 1 маленькая головка
- сахар – 100 г
- соль – 40 г
- уксус 9 % – 100 мл
- масло – 100 мл.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- красный перец – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на терке для корейской моркови.
2. Огурцы разрезать вдоль пополам, затем еще раз пополам – получится 4 длинные части с каждого огурца.
3. Добавить к овощам: соль, сахар, уксус, масло, молотый кориандр, перец черный и красный, а также измельченный чеснок.
4. Все тщательно перемешать и оставить настаиваться на 4 часа, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок и равномерно промариновались.
5. Плотно разложить овощи по стерилизованным банкам, залив маринадом, который образовался в процессе.
6. Стерилизовать банки 10 минут.
7. Закрутить, перевернуть крышками вниз и тепло укутать до полного остывания.
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