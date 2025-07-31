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Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
471
Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

Огурцы по-корейски – вкусный вариант консервации на зиму. Для такого рецепта вам понадобится много моркови, а также чеснока. Овощи получатся очень ароматными, пряными, будут долго сохранять хороший вкус и текстуру.

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Идея приготовления огурцов по-корейски на зиму опубликована на странице фудблогера mashashemet в Instagram.

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

Ингредиенты:

  • морковь – 500 г
  • огурцы – 2 кг.
  • чеснок – 1 маленькая головка
  • сахар – 100 г
  • соль – 40 г
  • уксус 9 % – 100 мл
  • масло – 100 мл.
  • кориандр молотый – 1 ч.л.
  • красный перец – 0,5 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

1. Морковь натереть на терке для корейской моркови.

2. Огурцы разрезать вдоль пополам, затем еще раз пополам – получится 4 длинные части с каждого огурца.

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

3. Добавить к овощам: соль, сахар, уксус, масло, молотый кориандр, перец черный и красный, а также измельченный чеснок.

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

4. Все тщательно перемешать и оставить настаиваться на 4 часа, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок и равномерно промариновались.

5. Плотно разложить овощи по стерилизованным банкам, залив маринадом, который образовался в процессе.

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

6. Стерилизовать банки 10 минут.

Пряные огурцы по-корейски на зиму: с морковью и чесноком

7. Закрутить, перевернуть крышками вниз и тепло укутать до полного остывания.

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