"Принудительно вернуть не можем": в Минсоцполитики заявили, что готовят стратегию возвращения беженцев из-за рубежа

Министерство социальной политики, семьи и единства работает над созданием Стратегии возвращения граждан Украины из-за рубежа. Документ должен определить подходы к добровольному возвращению украинцев на родину.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в подкасте "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики. Он отметил, что разработка стратегии продолжается, и министерство планирует завершить подготовку документа до конца текущего года.

По его словам, принудительно вернуть украинцев невозможно, поэтому процесс должен быть добровольным и базироваться на их собственном желании.

"Принудительно мы их (людей из-за рубежа – ред) вернуть не сможем, а добровольное возвращение должно происходить на определенных их желаниях. Как раз эта часть с нашей стороны должна быть хорошо проработана. Мы сейчас над этим работаем – именно над Стратегией возвращения", – сказал Улютин.

Министр отметил, что министерство рассчитывает завершить подготовку документа в этом году.

Временная защита украинцев в Европе

В 2027 году Евросоюзе истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны.Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже привлечь механизмы международной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей, не планируют возвращаться на родину, ведь там уже обустроили свою жизнь – имеют работу, жилье и стабильность. По словам экспертов, чем дольше длится война, тем меньше шансов, что эти люди решат вернуться в Украину.

Также премьер-министр Баварии Маркус Зёдер отметил, что обеспокоен резким увеличением количества молодых украинцев, которые в последнее время приезжают в Германию. Он призвал ограничить иммиграцию и изменить смягченные правила выезда из Украины.

