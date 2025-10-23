Зацепит каждого беженца из Украины: что делать после завершения защиты в ЕС

В 2027 году в Евросоюзе (ЕС) истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны. Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже задействовать механизмы международной защиты.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская. Вместе с тем она настаивает на необходимости человечного и индивидуального подхода к каждой категории граждан за рубежом.

6 из 10 украинцев за рубежом хотят вернуться

По словам Гавронской, сейчас правом на временную защиту в странах ЕС пользуются почти 4,3 миллиона украинцев. Из них 64% выражают желание вернуться домой.

"Мы постоянно на связи с европейскими партнерами, чтобы наши граждане были готовы к возможным изменениям условий пребывания. И, безусловно, любые решения по завершению временной защиты, который действует до 4 марта 2027 года, должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине", – заверила заместитель министра.

Как действовать после 2027 года

Существует несколько возможных сценариев для украинцев после завершения временной защиты. Чиновница перечислила следующие:

переход на другие виды разрешений на проживание;

добровольное возвращение в Украину;

применение механизмов международной защиты, предусмотренных Женевской конвенцией.

"Ключевое – обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. Например, в ЕС уже рекомендовали продлить действие временной защиты для семей с детьми до завершения учебного года", – подчеркнула Илона Гавронская.

Действия правительства

Для этого Минсоцполитики координирует дальнейшие шаги с европейскими партнерами, чтобы процесс после завершения временной защиты был организованным и безопасным. Целью является помочь украинцам сохранить связь с Родиной, друг с другом, а также принимать информированные решения относительно возможного возвращения.

"В этом им в частности будет помогать сеть единства, которую мы сейчас развиваем. Она будет включать как Центры единства, так и уже существующие общественные инициативы украинцев за рубежом", – добавила заместитель министра.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые вернутся из Польши, готовят программу поддержки с временным жильем, гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Также планируется организационная и логистическая поддержка, чтобы облегчить их возвращение домой. В то же время остается вопрос, как государство будет помогать тем, кто потерял жилье внутри страны или возвращается из других государств.

