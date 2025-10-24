"Должны контролировать": в Германии призвали ограничить въезд для молодых украинцев

Европейский Союз (ЕС) и Федеративная республика Германия (ФРГ)должны повлиять на Киев, чтобы сократить поток мужчин призывного возраста, которые вместо службы в украинской армии приедут в Германию. Массовый выезд мужчин может ослабить обороноспособность Украины и создает дополнительное давление на социальную систему Германии

Об этом в комментарии изданию BILD заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Политик отметил, что обеспокоен резким увеличением количества молодых украинцев, которые в последнее время приезжают в Германию. Он призвал ограничить иммиграцию и изменить смягченные правила выезда из Украины.

После отмены Украиной запрета на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, количество обращений украинцев о защите в Германии резко возросло от около 100 в неделю до более 1000. По мнению Зедера, это создает дополнительную нагрузку на немецкую социальную систему и противоречит принципу поддержки Украины в войне.

"Мы должны контролировать и значительно сократить стремительно растущий приток молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", – заявил политик.

Он подчеркнул, что Германия продолжает помогать Украине оружием, финансами и гуманитарной поддержкой. Зёдер предложил пересмотреть действующую на уровне ЕС Директиву о массовом притоке, чтобы ограничить предоставление статуса тем, кто не имеет уважительных причин для выезда.

Зёдер также выступил за прекращение выплаты гражданской помощи украинцам призывного возраста. На фоне внутренних дебатов в Германии относительно социальных выплат и беженцев политик усилил критику правительства, обвинив его в затягивании с реформами.

Украинцы в Германии

По данным федеральных органов, с начала полномасштабного вторжения в Германию прибыло более 1,2 млн украинцев, из которых около половины трудоспособны. Несмотря на это, только половина из них имеет работу, тогда как все получают гражданскую помощь – льготу, недоступную для других искателей убежища.

Ожидается, что правительство ФРГ внесет изменения, предусматривающие замену гражданской помощи на выплаты по программе убежища, однако рассмотрение законопроекта пока приостановлено. На этом фоне коалиционное объединение политических партий – ХДС/ХСС, наращивают давление на федеральные власти, требуя прекратить действие специальных правил для украинцев, а Зёдер призывает к пересмотру политики на уровне ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария изменила правила путешествий для искателей убежища. Теперь украинские беженцы могут путешествовать в Украину до 15 дней в полугодие без ограничений. Другие искатели убежища с 1 ноября не смогут выезжать за границу без веских причин.

Также в Евросоюзе истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны. Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже привлечь механизмы международной защиты.

