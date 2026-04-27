Превзошел Zombie Boy: медик из Дрогобыча набил 230 татуировок костей и установил мировой рекорд. Фото

28-летний медбрат из Дрогобыча установил новый мировой рекорд, набив на своем теле 230 татуировок с изображением костей. Он значительно превзошел предыдущий рекорд легендарного Zombie Boy, у которого на теле зафиксировано изображение 139 костей.

Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Татуировки фактически дублируют реальное строение скелета, а каждое тату соответствует изображению реальной кости.

Олег Карпа работает в морге в Дрогобыче медбратом судебно-медицинской экспертизы. Также он развивает направление танатопрактики (комплекс мероприятий и процедур, направленных на подготовку тела умершего к погребению, обеспечение его эстетического вида и длительного сохранения. – Ред.) в Украине, проводя онлайн- и офлайн-курсы.

На его теле 230 татуировок в виде костей. Этим медик существенно превзошел предыдущий зафиксированный рекорд известной фигуры в мире боди-арта Рика Дженеста, автора мирового бренда Zombie Boy, который набил себе на тело 139 изображений костей.

"Знакомьтесь, 28-летний Олег Карпа, – создал на своем теле наглядное пособие по анатомии скелета. Вместе с врачом-патологоанатомом (да-да, вы не ошиблись) мы три часа считали татуировки изображений костей, изучая каждый сантиметр тела Олега. Это вам не селфи в зеркале сделать", – написала Лана Ветрова.

Новый мировой рекорд в Украине готовился в течение пяти лет. Татуировки фактически повторяют настоящее строение скелета. Врач подтвердил, что каждое тату соответствует изображению реальной кости.

"Для тех, кто из анатомии помнит цифру 206, объясню: мы зафиксировали рекордную анатомическую детализацию – здесь и сесамовидные кости, и мельчайшие кости пястья, плюсны и фаланг пальцев (что обычно не учитывается в упрощенных анатомических моделях) – ювелирная научная точность!" – отметила руководитель Национального реестра рекордов.

В то же время лицо свое медик оставил без татуировок.

"Если тело Олега – это шедевр анатомии, то лицо он оставил чистым. Олег живет в небольшом городке и оберегает нервную систему бабушек на лавочках у подъезда. Поэтому пока соседи видят просто вежливого парня, мы с врачом зафиксировали на его теле настоящую живую анатомию. Выглядит это невероятно!" – добавила Лана Ветрова.

