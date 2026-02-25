Украинец развернул государственный флаг на вершине Килиманджаро и попал в Книгу рекордов. Фото

Украинский предприниматель, инвестор и атлет Ironman Роман Маслов 9 февраля совершил успешное восхождение на пик Ухуру – самую высокую точку горы Килиманджаро (Танзания) на высоте 5895 метров. Во время этого он установил рекорд, самостоятельно развернув на вершине самый большой национальный флаг, когда-либо поднятый на такую высоту одним человеком.

На "крыше Африки" Роман развернул масштабное полотно размером 3х4,5 м. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Украины.

Там отметили, что это требовало от атлета особой концентрации в условиях высокогорья.

"Это достижение стало олицетворением несокрушимости украинского бизнеса и примером того, как личная спортивная дисциплина помогает преодолевать сверхсложные дистанции", – сказано в сообщении.

Поднятый флаг стал знаком поддержки и непоколебимой веры в будущее Украины. Атлет продемонстрировал миру волю украинца к покорению самых высоких вершин.

"Это событие, зафиксированное в Танзании, стало важной страницей в истории украинских спортивных достижений. Единоличное развертывание флага такого размера на высоте почти шесть тысяч метров подтверждает исключительный уровень подготовки Романа Маслова. Мы поздравляем рекордсмена с этим свершением, которое в очередной раз прославило украинскую силу и идентичность на международном уровне", – отметили на сайте Книги рекордов Украины.

