Предусмотрена уголовная ответственность: в СБУ предостерегли украинцев от попыток помогать россиянам разблокировать Starlink

Украинцы, которые помогают россиянам незаконно регистрировать системы спутникового интернета Starlink, будут нести уголовную ответственность. Такое сотрудничество с оккупантами будет квалифицироваться как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).

Наказание, предусмотренное по этой статье, – это пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом на официальном сайте предупредила Служба безопасности Украины.

Лица, которые добровольно помогают врагу, становятся соучастниками его преступлений

В СБУ напомнили, что сейчас р*шисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Этот канал связи для противника чрезвычайно важен, поэтому захватчики пытаются наладить его любым способом, в частности вербуя граждан Украины.

Таким "помощникам" агрессор предлагает за деньги зарегистрировать российские Starlink в украинских ЦНАПах.

"Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам", – рассказали о схеме обмана в СБУ.

Сотрудники спецслужбы призвали быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями – срочно сообщите об этом СБУ:

через чат-бот в Telegram "Спали "ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot;

по телефону: 0 800 501 482;

email: [email protected]

"Лица, которые добровольно помогают врагу – становятся соучастниками его преступлений, способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, а также обстрелам мирных украинских городов. Они будут установлены и привлечены к ответственности в установленном законом порядке", – подчеркнула пресс-служба.

– Ранее о том, как оккупанты пытаются восстановить доступ к Starlink, рассказал эксперт в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он подчеркнул, что "любители легких денег" получат 15 лет или даже пожизненное заключение, если этот поступок станет причиной гибели людей.

– Военнослужащие ВС РФ лишились доступа к спутниковому интернету, потому что командование ВСУ и Минобороны обратилось непосредственно к основателю SpaceX Илону Маску. Он согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. Процесс начался в конце января.

