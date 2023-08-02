Правильно желать удачи или успеха: как сказать на украинском

Чтобы пожелать успеха и счастливых обстоятельств, часто используют фразу "бажаю удачі". И возникает вопрос: правильно ли эта конструкция грамматически? Присуща ли украинскому языку такая форма пожелания или, возможно, лучше сказать "зичу успіху"?

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Ответ на эти вопросы дал известный учитель и языковед Александр Авраменко. По его словам, словосочетание "бажаю удачі" не является калькой с русского языка.

Языковед подчеркнул, что слово "удача" отнюдь не русизм. Часто украинцы путают понятия "удача" и "вдача"

"Удача" – это буквально успех, счастливое стечение обстоятельств, получение желаемого результата. Это давнее украинское слово, не суржик и не калька, поэтому его можно и нужно употреблять в повседневной жизни.

"Вдача" – это характер человека, его основные привычки и особенности поведения. Например: "Він був гордим за вдачею", "Вона мала добру, але дещо ліниву вдачу". То есть эти два слова называют панонимами – они схожи по звучанию, но имеют разное значение.

Таким образом, можно смело "бажати удачі" в делах, ведь это совершенно правильная и грамматически верная конструкция.

Кстати, некоторые слова украинцы ошибочно пишут с прописной буквы. Об основных правилах написания и разнице между "вы" и "Вы" – читайте в материале.

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