Как правильно пишется 'будь ласка' і 'по батькові': объяснение

Дефис – орфографический знак, касаемо использования которого обычно возникает множество вопросов. Дефис объединяет два или более слова – они независимы друг от друга, но по фонетической приближенности составляют одно понятие.

Видео дня

В украинском языке есть много слов, которые ошибочно пишут с дефисом. "Будь ласка" та "по батькові" – одни из самых распространенных. Почему эти слова пишем без дефиса, рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

По словам языковеда, абсолютное большинство украинцев пишет слово "по батькові" через дефис, но это грубая ошибка.

Учитель предложил экспресс-тест, чтобы проверить себя.

Есть три слова. Выберите среди них то, что пишется через дефис:

А) по/батькові,

Б) будь/ласка,

В) все/таки.

Правильный ответ – в. "Все-таки", "сказав-таки", "прийшов-таки", "ходи-но" пишутся через дефис.

"По батькові" – дефис не ставим. Однако приставка "по" в наречиях дефисом выделяется: ""по-перше", "по-братськи".

"Будь ласка" традиционно пишем по отдельности.

"И так писали эти слова 100 лет назад, это никакая не новация", – подчеркнул Авраменко.

Оттенки цветов ("жовто-багряний", "яскраво-фіолетовий"), как и названия некоторых растений ("мати-й-мачуха") пишем через дефис. А как будут на украинском маргаритки и васильки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему стоит избавиться от суржика и как отличить его от диалекта

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.