Как правильно пишется "будь ласка" і "по батькові": объяснение
Дефис – орфографический знак, касаемо использования которого обычно возникает множество вопросов. Дефис объединяет два или более слова – они независимы друг от друга, но по фонетической приближенности составляют одно понятие.
В украинском языке есть много слов, которые ошибочно пишут с дефисом. "Будь ласка" та "по батькові" – одни из самых распространенных. Почему эти слова пишем без дефиса, рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.
По словам языковеда, абсолютное большинство украинцев пишет слово "по батькові" через дефис, но это грубая ошибка.
Учитель предложил экспресс-тест, чтобы проверить себя.
Есть три слова. Выберите среди них то, что пишется через дефис:
А) по/батькові,
Б) будь/ласка,
В) все/таки.
Правильный ответ – в. "Все-таки", "сказав-таки", "прийшов-таки", "ходи-но" пишутся через дефис.
"По батькові" – дефис не ставим. Однако приставка "по" в наречиях дефисом выделяется: ""по-перше", "по-братськи".
"Будь ласка" традиционно пишем по отдельности.
"И так писали эти слова 100 лет назад, это никакая не новация", – подчеркнул Авраменко.
Оттенки цветов ("жовто-багряний", "яскраво-фіолетовий"), как и названия некоторых растений ("мати-й-мачуха") пишем через дефис. А как будут на украинском маргаритки и васильки – читайте в материале.
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