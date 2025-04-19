Картинки с Пасхой: открытки, красивые поздравления и пожелания на украинском

Пасха – это не только праздник духовного обновления, но и время, когда мы особенно ощущаем силу единства, веры и надежды. В 2025 году, когда украинцы продолжают бороться за мир и свободу, слова поздравлений приобретают особое значение, даря тепло, поддержку и веру в лучшее будущее.

Видео дня

OBOZ.UA публикует подборку искренних пасхальных поздравлений, которые можно адресовать родным, друзьям, защитникам.

Поздравления с Пасхой в прозе

***

Христос Воскрес! 🕊️ Пусть свет этого великого праздника наполнит ваш дом радостью, сердце – любовью, а душу – спокойствием. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и изобилия. Пусть каждый день будет полон добром и теплом!

***

🌞 С Пасхой! В этот праздничный день желаю вам тепла, радости и света. Пусть Пасха станет началом новых свершений, а каждый день будет полон благословений. Пусть в вашей жизни царит гармония и любовь. Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! В этот светлый день пусть воскреснет в каждом сердце надежда. Пусть каждый дом наполнится ароматом паски, детским смехом и тишиной мира. Желаю света, который не угасает, не изменяющей любви и веры, ведущей сквозь самые темные времена.

***

Пусть этот праздник обновит твою душу, как весна землю после зимы. Пусть в каждом взгляде будет тепло, в каждом слове – доброта, а в каждом дне – новое начало.

***

Поздравляем со светлым праздником Пасхи! 🌷Пусть благодать Господня всегда будет с вами, даря мир, согласие и надежду. Желаем, чтобы в вашей жизни царили любовь, доброта и искренность.

***

Христос Воскрес! 🌼 В этот благословенный день желаем нашей Украине мира, победы и процветания. Пусть свет Воскресения Христова освещает путь к свободе и единству. Слава Украине!

***

В день Пасхи желаю вам Божьего благословения каждый день 🌷. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и миром. Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь тепло, радость и благословение. Желаю вам счастья, здоровья и любви. Пусть Пасха принесет в вашу жизнь новые надежды, мечты и возможности. Желаю вам сил, вдохновений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый момент будет наполнен счастьем и любовью. 🌼

***

С Пасхой! В день, когда свет победил тьму, желаю тебе обрести в себе мужество любить, силу прощать и вдохновение творить добро. Пусть твой путь будет ровным, а рядом всегда будут любящие тебя искренне.

***

Со светлой Пасхой! 🕊️ Пусть в вашем доме всегда царит согласие, а душа будет наполнена спокойствием и добром. Желаю вам здоровья, счастья и изобилия. Пусть этот праздник принесет новые надежды и силы для свершения. Христос Воскрес!

***

Поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом и гармонией. Желаю вам радости, мира и любви. Христос Воскрес!

***

В этот светлый день желаю вам ощутить настоящую радость и спокойствие. Пусть Пасха наполнит ваше сердце верой, надеждой и любовью. Христос Воскрес! Желаю вам тепла, радости и света. 🌸 🕊️

***

В этот праздничный день желаю вам ощутить силу веры и надежды. Пусть Пасха наполнит ваше сердце светом, а душу – спокойствием. Пусть этот праздник принесет вам новые надежды, укрепит веру и наполнит жизнь смыслом. Желаю, чтобы каждый день был полон радости, а рядом были верные друзья и любящая семья.

***

С Пасхой! 🌸 Пусть этот праздник станет для вас источником вдохновения, силы и веры в лучшее. Желаю вам радости в каждом дне, гармонии в отношениях и удачи во всех начинаниях.

***

Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть свет этого праздника наполнит вашу жизнь теплом, любовью и надеждой. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых моментов и осуществления самых заветных мечтаний. В этот благословенный день желаю вам внутреннего покоя, радости в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, любовью и добром. 🌸

Поздравления на Пасху в стихах

Прийшла милість Господня

Світ ожив, усе немов в раю;

І у світле свято Великодня

Я вітаю щиро вашу сім’ю.

Я бажаю щастя в родині

І милості божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Христос Воскрес! Радійте, діти,

Біжіть у поле, у садок,

Збирайте зіллячко і квіти,

Кладіть на Божий хрест вінок.

Нехай бринять і пахнуть квіти,

Нехай почує Божий рай,

Як на землі радіють діти

І звеселяють рідний край.

На вас погляне Божа Мати,

Радіючи, з святих небес…

Збирайтесь, діти, нум співати:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

(Леонід Глібов)

***

В небі, в зоряній безодні,

Тонуть дзвони великодні,

Тонуть, тонуть, ніби сон,

Б’ють, дзвонять тон у тон;

З ними дума в небо лине,

З ними никне, з ними гине

Тьма заслон. Гаснуть зорі.

Знову світло.

Все радіє, все розквітло.

Зникла сила перепон.

Вся земля – святий амвон!

Сяйвом душі всі облиті

І немає їм на світі

Заборон.

(Грицько Чупринка)

***

З Великоднем поздоровляю,

Жити з Господом бажаю.

Хай душа радіє святу,

Друзів буде в Вас багато!

Щирих почуттів бажаю,

У сім’ї добра без краю.

Злагоди, добра, любові,

Справжньої легкої долі!

***

Великодні Дні – чудові!

Будьте щирі та здорові,

Йдіть до храму, їжте паску,

Здобувайте Божу ласку...

Щоб щастило вже віднині

Вам і всій вашій родині!

***

Настає Великдень – світле свято,

Хай буде життя у вас багате

На кохання та на гарні вчинки,

Хай добро не знає відпочинку.

У храмі Божому лунають дзвони,

Бажаю, щоб усі були здорові

І від землі несеться до небес:

"Христос Воскрес"

Картинки с Пасхой

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Пасху в Польше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.