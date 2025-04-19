Картинки с Пасхой: открытки, красивые поздравления и пожелания на украинском
Пасха – это не только праздник духовного обновления, но и время, когда мы особенно ощущаем силу единства, веры и надежды. В 2025 году, когда украинцы продолжают бороться за мир и свободу, слова поздравлений приобретают особое значение, даря тепло, поддержку и веру в лучшее будущее.
OBOZ.UA публикует подборку искренних пасхальных поздравлений, которые можно адресовать родным, друзьям, защитникам.
Поздравления с Пасхой в прозе
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Христос Воскрес! 🕊️ Пусть свет этого великого праздника наполнит ваш дом радостью, сердце – любовью, а душу – спокойствием. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и изобилия. Пусть каждый день будет полон добром и теплом!
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🌞 С Пасхой! В этот праздничный день желаю вам тепла, радости и света. Пусть Пасха станет началом новых свершений, а каждый день будет полон благословений. Пусть в вашей жизни царит гармония и любовь. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! В этот светлый день пусть воскреснет в каждом сердце надежда. Пусть каждый дом наполнится ароматом паски, детским смехом и тишиной мира. Желаю света, который не угасает, не изменяющей любви и веры, ведущей сквозь самые темные времена.
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Пусть этот праздник обновит твою душу, как весна землю после зимы. Пусть в каждом взгляде будет тепло, в каждом слове – доброта, а в каждом дне – новое начало.
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Поздравляем со светлым праздником Пасхи! 🌷Пусть благодать Господня всегда будет с вами, даря мир, согласие и надежду. Желаем, чтобы в вашей жизни царили любовь, доброта и искренность.
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Христос Воскрес! 🌼 В этот благословенный день желаем нашей Украине мира, победы и процветания. Пусть свет Воскресения Христова освещает путь к свободе и единству. Слава Украине!
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В день Пасхи желаю вам Божьего благословения каждый день 🌷. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и миром. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь тепло, радость и благословение. Желаю вам счастья, здоровья и любви. Пусть Пасха принесет в вашу жизнь новые надежды, мечты и возможности. Желаю вам сил, вдохновений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый момент будет наполнен счастьем и любовью. 🌼
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С Пасхой! В день, когда свет победил тьму, желаю тебе обрести в себе мужество любить, силу прощать и вдохновение творить добро. Пусть твой путь будет ровным, а рядом всегда будут любящие тебя искренне.
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Со светлой Пасхой! 🕊️ Пусть в вашем доме всегда царит согласие, а душа будет наполнена спокойствием и добром. Желаю вам здоровья, счастья и изобилия. Пусть этот праздник принесет новые надежды и силы для свершения. Христос Воскрес!
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Поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом и гармонией. Желаю вам радости, мира и любви. Христос Воскрес!
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В этот светлый день желаю вам ощутить настоящую радость и спокойствие. Пусть Пасха наполнит ваше сердце верой, надеждой и любовью. Христос Воскрес! Желаю вам тепла, радости и света. 🌸 🕊️
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В этот праздничный день желаю вам ощутить силу веры и надежды. Пусть Пасха наполнит ваше сердце светом, а душу – спокойствием. Пусть этот праздник принесет вам новые надежды, укрепит веру и наполнит жизнь смыслом. Желаю, чтобы каждый день был полон радости, а рядом были верные друзья и любящая семья.
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С Пасхой! 🌸 Пусть этот праздник станет для вас источником вдохновения, силы и веры в лучшее. Желаю вам радости в каждом дне, гармонии в отношениях и удачи во всех начинаниях.
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Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть свет этого праздника наполнит вашу жизнь теплом, любовью и надеждой. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых моментов и осуществления самых заветных мечтаний. В этот благословенный день желаю вам внутреннего покоя, радости в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, любовью и добром. 🌸
Поздравления на Пасху в стихах
Прийшла милість Господня
Світ ожив, усе немов в раю;
І у світле свято Великодня
Я вітаю щиро вашу сім’ю.
Я бажаю щастя в родині
І милості божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Христос Воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий хрест вінок.
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край.
На вас погляне Божа Мати,
Радіючи, з святих небес…
Збирайтесь, діти, нум співати:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(Леонід Глібов)
***
В небі, в зоряній безодні,
Тонуть дзвони великодні,
Тонуть, тонуть, ніби сон,
Б’ють, дзвонять тон у тон;
З ними дума в небо лине,
З ними никне, з ними гине
Тьма заслон. Гаснуть зорі.
Знову світло.
Все радіє, все розквітло.
Зникла сила перепон.
Вся земля – святий амвон!
Сяйвом душі всі облиті
І немає їм на світі
Заборон.
(Грицько Чупринка)
***
З Великоднем поздоровляю,
Жити з Господом бажаю.
Хай душа радіє святу,
Друзів буде в Вас багато!
Щирих почуттів бажаю,
У сім’ї добра без краю.
Злагоди, добра, любові,
Справжньої легкої долі!
***
Великодні Дні – чудові!
Будьте щирі та здорові,
Йдіть до храму, їжте паску,
Здобувайте Божу ласку...
Щоб щастило вже віднині
Вам і всій вашій родині!
***
Настає Великдень – світле свято,
Хай буде життя у вас багате
На кохання та на гарні вчинки,
Хай добро не знає відпочинку.
У храмі Божому лунають дзвони,
Бажаю, щоб усі були здорові
І від землі несеться до небес:
"Христос Воскрес"
Картинки с Пасхой
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Пасху в Польше.
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