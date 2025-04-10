Когда Пасха в Польше в 2025 году: особенности празднования

Празднование Пасхи в Польше – одно из самых ярких в Европе, объединяющее христианские религиозные обряды, народные обычаи, семейные традиции и даже элементы древних дохристианских верований. Освящение корзин, утренние мессы, а также веселый Śmigus-Dyngus – все это создает неповторимую атмосферу.

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2025 год станет особенным в праздновании Пасхи, ведь даты у католиков и православных совпадают. OBOZ.UA рассказывает об основных традициях польской Пасхи.

Когда празднуют Пасху в Польше в 2025 году

В 2025 году Пасха в Польше выпадает на воскресенье, 20 апреля. Особенность в том, что дата празднования совпадает для католиков и православных – впервые с 2017 года. Это создает уникальную атмосферу единства среди христианских общин, для которых Пасха – не только церковный, но и личный праздник.

Польский пасхальный цикл: подготовка и главные дни

Празднование Пасхи в Польше имеет многоступенчатую подготовку, охватывающую пост и завершающуюся Страстной неделей (Wielki Tydzień), во время которой верующие духовно очищаются, молятся и принимают участие в богослужениях.

Основные даты Страстной недели:

Вербное воскресенье (13 апреля) – воспоминание о входе Иисуса в Иерусалим. Поляки приносят в храм декоративные вербовые веточки – palmy.

Чистый четверг (17 апреля) – символ Тайного ужина, очищения. В этот день принято убирать дом, мыться, очищаться духовно и телесно.

Страстная пятница (18 апреля) – день молчания, траура и Крестного пути. В храмах нет месс, но совершаются богослужения Страстей Господних.

Великая суббота (19 апреля) – освящение пасхальных корзин (święconka), день тишины и ожидания Воскресения.

Пасха (20 апреля) – торжественная воскресная месса (Rezurekcja), семейный праздничный завтрак.

Поливаемый понедельник (21 апреля) – день веселья, когда поляки обливают друг друга водой.

Пасхальная корзина по-польски

Освящение Пасхальной корзины, или święconka происходит в Великую субботу, когда тысячи людей приносят корзины в костелы. Этот обычай сохранился веками и передается из поколения в поколение, оставаясь постоянным элементом праздничного ритуала. Каждый продукт в корзине имеет символическое значение.

В типичной польской пасхальной корзине можно найти следующие продукты:

Яйца – символ новой жизни, воскресения и духовного возрождения. Их кладут как в сыром, так и в вареном виде, часто разрисованными или крашеными.

Хлеб – это может быть небольшой кусок пшеничного хлеба, реже – традиционная булочка.

Соль – символ очищения, мудрости и неизменности. По верованию, освященная соль защищает жилище от зла и несчастий.

Хрен – олицетворяет силу духа, очищения, а также горечь страданий Христа на пути к воскресению.

Колбаса или ветчина – признак изобилия и завершения периода поста. Мясо символизирует праздничность и щедрость благодати Божией.

Традиционная выпечка (часто в форме ягненка) – производится из масла, сахара или теста. Агнец – один из главных символов Христа, который принес себя в жертву ради спасения человечества.

Сыр – символ единства с природой. Часто его добавляют в регионах, где сыр традиционно входит в праздничный рацион.

Сладкая выпечка – в корзине часто можно увидеть кусок бабки, творожника или мазурека. Это напоминание о радости праздника и завершении поста.

Корзину украшают вышитыми или кружевными салфетками, лентами, весенними цветами и веточками. После освящения продукты из корзины нельзя выбрасывать. Их обязательно употребляют в Пасхальное воскресенье во время праздничного завтрака.

Как поляки празднуют Пасху

В воскресенье на рассвете проходит торжественная праздничная служба, после которой семьи собираются за общим столом. Считается, что это не просто трапеза, но и священный ритуал единства, признательности и радости.

На Пасхальный завтрак готовят традиционные польские блюда: Żurek (белый борщ) с колбасой и яйцом, яйца, нарезанные пополам с начинками, ветчину, сало, маринованные овощи, бабку (дрожжевой пирог), творожник и мазурек.

Śmigus-Dyngus – обливаемый понедельник

Lany Poniedziałek или Śmigus-Dyngus – веселый обряд, во время которого молодежь (и не только) обливает друг друга водой. В магазинах даже продают специальные водяные пистолеты. Традиция имеет дохристианские корни и символизирует очищение, обновление, здоровье и начало весны.

Пасхальные выходные в Польше в 2025 году

20 апреля (воскресенье) – государственный выходной, когда все магазины закрыты.

21 апреля (понедельник) – официальный выходной, не работают учреждения, школы, большинство торговых точек.

Перед Пасхой, 13 апреля, будет торговое воскресенье, чтобы сделать покупки. Некоторые школы предоставляют детям мини-каникулы с четверга по вторник.

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