УкраїнськаУКР
русскийРУС

Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Елена Былим
Новости. Общество
4 минуты
1,3 т.
Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Неправильное положение тела во время сна является одной из самых распространенных причин утренней боли в спине и шее. Специалисты отмечают: качественный ночной отдых играет ключевую роль в восстановлении организма, а поза, в которой человек спит, непосредственно влияет на состояние позвоночника.

Видео дня

Эксперты отмечают, что оптимальные позы для сна должны поддерживать естественный изгиб позвоночника и сохранять его в нейтральном положении. Это уменьшает нагрузку на межпозвоночные диски, мышцы и нервные окончания, а также помогает избежать хронической боли. Самыми распространенными остаются три позы — на спине, на боку и на животе, каждая из которых имеет свои особенности.

В какой позе лучше спать

Сон на спине считается лучшим вариантом для позвоночника. В таком положении вес тела равномерно распределяется, а риск неестественных изгибов минимизируется. Для дополнительной поддержки рекомендуется использовать небольшую подушку под головой и еще одну — под коленями, что снижает давление на поясничный отдел.

Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Сон на боку является хорошей альтернативой, особенно для тех, кому сложно спать на спине. Специалисты советуют держать ноги вытянутыми и класть подушку между коленями, чтобы сохранить правильное выравнивание позвоночника и таза. В то же время поза с подтянутыми к груди ногами считается нежелательной, поскольку она может усиливать боль в спине.

Наименее рекомендованной является поза на животе. Она создает дополнительную нагрузку на суставы и заставляет длительное время держать голову повернутой в сторону, что негативно влияет на шею. Если же избежать этого положения невозможно, специалисты советуют подкладывать небольшую подушку под нижнюю часть живота для частичной поддержки позвоночника.

Изменение привычки спать в определенной позе может потребовать времени. Они советуют постепенно экспериментировать с различными положениями и вспомогательными подушками, чтобы найти вариант, который обеспечит комфортный сон и уменьшит болевые ощущения в течение ночи.

Как выбрать матрас в зависимости от позы сна

Поза, в которой человек спит, непосредственно влияет на качество отдыха и состояние позвоночника. Именно поэтому выбор матраса следует делать с учетом привычной позы для засыпания, ведь различные положения тела требуют разного уровня поддержки.

Эксперты отмечают, что хотя в течение ночи люди часто меняют положение, ключевой является поза, в которой организм расслабляется и погружается в сон. Именно под нее матрас должен обеспечивать оптимальный баланс между мягкостью и поддержкой, чтобы позвоночник сохранял естественный изгиб и не испытывал перегрузки. В общем все позы для сна делятся на три основные: на боку, на спине и на животе.

Какой матрас если спишь на боку

Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Для тех, кто спит на боку, самым важным является правильное распределение веса в области плеч и бедер. В этой позе нагрузка на эти участки возрастает, поэтому матрас должен быть достаточно мягким, чтобы избежать давления, но при этом поддерживать позвоночник в ровном положении. Специалисты советуют выбирать матрасы средней или умеренно мягкой жесткости.

Это могут быть матрасы:

  • Пена с эффектом памяти
  • Гибрид с мягким верхом

Такой матрас уменьшает храп, хорошо подходит для выравнивания позвоночника и помогает при апноэ сна.

Какой матрас если спишь на спине

Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Людям, предпочитающим спать на спине, рекомендуют матрасы средней жесткости с хорошей поддержкой поясницы. В таком положении именно нижняя часть спины наиболее уязвима к перегрузке. Правильно подобранный матрас помогает сохранить естественный изгиб позвоночника и снизить риск боли после пробуждения.

Это могут быть матрасы:

  • Средней жесткости
  • Латекс
  • Гибрид

Такой матрас способствует естественному выравниванию позвоночника, уменьшает точки давления, способствует уменьшению морщин на лице.

Какой матрас если спишь на животе

Поза для сна и матрас: идеальные пары для здорового позвоночника

Наиболее проблемной считается поза сна на животе, поскольку она создает дополнительное давление на шею и позвоночник. Специалисты отмечают, что длительный сон в таком положении может свидетельствовать о неподходящем матрасе. По словам экспертов рынка, оптимальным вариантом для таких людей является матрас, который будет способствовать изменению позы во время сна и уменьшению нагрузки на спину.

Это могут быть матрасы:

  • Жесткие
  • Латексные
  • С прочной внутренней пружиной

Такие матрасы способны уменьшить храп, помочь при апноэ сна.

OBOZ.UA сообщал ранее, как качество матраса может влиять на качество сна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.