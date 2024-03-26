Потепление до 13 градусов: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 26 марта

Во вторник, 26 марта, в Украине ожидается относительно теплая весенняя погода. Температура воздуха прогреется до +13 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Впрочем, несмотря на потепление, по всей территории страны будет облачно с прояснениями.

На юге страны, в большинстве центральных и северных областей умеренные, в Одесской, Николаевской и Кировоградской ночью местами значительные дожди. Днем в восточных областях местами небольшой дождь.

На остальной территории без осадков. Ночью и утром в большинстве западных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура ночью до 5°С тепла, в западных областях местами до 3°С мороза, в Карпатах 4-6°С мороза, а днем воздух прогнется до 8-13°С тепла.

В Киевской области 26 марта также облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 12 м/с. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С. В Киеве ночью будет до 4°С, днем температура прогреется до 11°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее не исключила погодных сюрпризов до конца марта, однако, по ее данным, фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

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