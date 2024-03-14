Март будет с 'сюрпризами': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине

В ближайшие дни погода в Украине имеет тенденцию к потеплению. Но "сюрпризы" не исключены, поскольку февраль был достаточно теплый, а март – переходный месяц.

Прогнозом на ближайшие дни первого весеннего месяца поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV. В частности, в ночь на 15 марта температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 в разных регионах. В южных областях и Закарпатье – от +1 до +6.

Днем 15-16 марта по всей территории страны столбики термометров покажут +5+14 градусов по Цельсию. По словам синоптика, температура будет расти и дальше.

В ближайшие выходные значительных осадков не ожидается, иногда возможны небольшие дожди. Но атмосферные фронты, которые придут в воскресенье, 17 марта, могут принести их на начало следующей недели. Преимущественно в западных, северных и центральных областях.

Холода до конца месяца не исключаются, но сейчас наблюдается тенденция к незначительному постепенному повышению температуры, как днем, так и ночью.

В Киеве 15 марта прогнозируется ночью около 0, днем до +10, а 16-го ночью до +3, днем до +12 градусов.

Напомним, 13 марта зима напомнила о себе в ряде регионов Украины. В Киевской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, в Карпатах выпал снег. На дорогах столицы работала специальная техника, которая производила обработку посыпными материалами, а на Горе Пип Иван Черногорский была ограничена видимость из-за снегопада.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 марта погода в Украине будет по большей части облачной с прояснениями, всю территорию страны накроют осадки. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом всюду, кроме юга.

– В Карпатах из-за непогоды заблудились двое туристов из Тернопольщины. Мужчины потеряли ориентир из-за дождя, тумана и ограниченной видимости.

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