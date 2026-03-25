'Будет комфортная погода': синоптик дала прогноз на четверг и назвала сроки похолодания в Украине

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая и комфортная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до весенних показателей, однако в конце марта ситуация изменится.

Уже в начале апреля ожидается похолодание и увеличение количества дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, в четверг, 26 марта, в Украине установится приятная весенняя погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

Осадки в большинстве регионов маловероятны. Лишь местами возможны кратковременные дожди 1 в частности, в Луганской области и в районах вблизи Карпат.

В столице, по прогнозу, также будет сухо и тепло. В Киеве температура воздуха днем поднимется примерно до +15 градусов, существенных изменений погоды не ожидается.

Впрочем, такая стабильная весенняя погода продержится недолго. В конце марта и в начале апреля синоптики прогнозируют изменение погодных условий: в Украине станет больше влаги, возрастет вероятность дождей, а температура воздуха постепенно снизится.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в последние дни марта и в начале апреля в Украине ожидается похолодание. Более того 0 по данным от метерологов, в некоторых западных регионах даже ожидают выпадения снега.

