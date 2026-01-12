После ранения вернулся на фронт: на Покровском направлении погиб воин с Полтавщины. Фото

В бою за Украину погиб молодой воин с Полтавщины Аркадий Запара. Выпускник пединститута, он с марта 2022 года стал на защиту родной земли от российского агрессора.

Весной 2024 года Аркадий получил ранение, однако после лечения вернулся на фронт, к побратимам, жизнь воина оборвалась на Покровском направлении. О гибели Героя сообщили в Пирятинской громаде.

Что известно о Герое

Родился Аркадий Запара 28 мая 1997 года в селе Калинов Мост. Учился в Калиновомостовской общеобразовательной школе I–II ступеней. После школы продолжил обучение в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г.Короленко.

В 2017 году Аркадия призвали в ряды Национальной гвардии Украины. Как отметили в громаде, он сознательно выбрал путь служения Родине .

Не смог молодой украинец оставаться в стороне и с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации. В марте 2022 года он стал на защиту независимости и территориальной целостности Украины.

За годы войны Аркадий не раз рисковал жизнью. Был ранен 5 мая 2024 года. После лечения и реабилитации вернулся в свое подразделение Национальной гвардии Украины, к побратимам.

А в начале января этого года жизнь Аркадия Запары оборвал враг.

"Трагическая весть о гибели земляка снова поступила в Пирятинскую громаду – 4 января в районе населенного пункта Торецкое Покровского района Донецкой области, в результате обстрела ствольной артиллерией, погиб Аркадий Запара... У погибшего Защитника остались мать, отчим и дядя", – рассказали в Пирятинской громаде.

В Вечность воин ушел 28-летним: 29-й день рождения он должен был праздновать в мае этого года.

"Аркадий был светлым, добрым, талантливым и очень ответственным парнем. Любящий, единственный сын, опора и гордость для своих родителей. Всегда искренний, открытый, с чистой душой и большим сердцем", – написала о молодом воине директор школы, в которой он учился.

Во вторник, 13 января, с Аркадием Запарой попрощаются на малой родине.

В 10:00 начнется траурный митинг на площади перед зданием городского совета Пирятина.

Через час, в 11:00, прощание пройдет в селе Калинов Мост, возле дома погибшего.

"Уважаемые жители громады, просим присоединиться к церемонии прощания с Защитником, который свою молодую жизнь отдал, защищая родную землю!" – обратились к землякам в Пирятинском горсовете.

