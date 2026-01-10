Два Героя: на Ивано-Франковщине попрощались с братьями, которые погибли на фронте. Фото

В Надвирнянской громаде, что на Прикарпатье, в январе попрощались с двумя братьями-воинами, Олегом и Александром Беззубовыми. Защитники погибли с интервалом в пять дней, один на Гуляйпольском направлении, второй –на Харьковщине, вблизи Волчанска.

Одному из братьев навеки останется 41 год, другой – ушел в Вечность 30-летним. О Героях рассказал председатель Надвирнянского городского совета Зиновий Андреевич.

В боях за Украину погибли два родных брата

Декабрь и январь стали черными месяцами для семьи Беззубовых из Надвирной. В конце последнего месяца 2025-го семья одно за другим получила известия о гибели двух родных братьев, Олега и Александра Беззубовых. А в начале 2026-го братья, один за другим, вернулись домой на щите, чтобы навеки упокоиться на родной земле.

"Дважды разбитое сердце одной семьи... Два брата, два Героя... Две свечи, которые погасли почти одновременно, но зажгли вечный огонь памяти в сердцах украинцев. Нет слов, чтобы описать горе родных, чья любовь теперь живет в воспоминаниях и молитвах. Двое братьев отдали самое дорогое — свои жизни — за свободу Украины, за мирное небо над нами. Светлая память об Олеге и Александре Беззубовых будет жить в сердцах тех, кто их знал, любил и уважал. Они навсегда с нами — в нашей памяти, в нашей благодарности, в нашей борьбе", – написал глава Надворнянской громады 8 января.

Что известно об Олеге Беззубове

В тот день, 8 января, Надвирнянская громада провела в последний путь погибшего на фронте земляка Олега Беззубова, жителя Надвирной, родившегося 17 октября 1995 года.

"Олег — воин, брат, сын, друг, мужественный защитник родной земли, житель города Надвирная. Он сознательно стал на защиту Украины, оставаясь верным военной присяге до последнего вздоха. Его сердце билось в унисон с Украиной, а каждый день службы был доказательством любви к Родине. Олег был человеком действия. Он искренне верил в свободную и независимую Украину и ежедневно подтверждал эту веру мужественными поступками. В самые тяжелые минуты не отступал, не терял силы духа и оставался опорой для побратимов", – отметил Андреевич.

Погиб воин 30 декабря – на южной окраине Гуляйполя, что в Запорожье, где сейчас идут жестокие бои с российскими оккупантами.

7 января его встретили на малой родине, а на следующий день, 8 января, провели в последний путь.

Что известно об Александре Беззубове

За несколько дней до того, 2 января, по тем же улицам, по которым в четверг пронесли гроб с Олегом Беззубовым, прошел другой скорбный кортеж: Надвирная прощалась со старшим братом Олега, Александром Беззубовым.

"Беззубов Александр, пограничник, житель города Надвирная, без колебаний стал на защиту родной земли, когда Родина позвала. Он прошел сквозь самое пекло войны — там, где свистели пули и смерть ходила рядом. И в те моменты, когда казалось, что выхода нет, его берегли молитвы родных и вера в Украину. Александр всегда говорил, что наше государство должно быть свободным. Он не просто верил в это — он ежедневно доказывал свои слова делами, рисковал собственной жизнью ради будущего каждого из нас", – писал тогда председатель Надвирнянской громады.

Последний свой бой пограничник Александр Беззубов, техник-оператор пятой группы ударных беспилотных авиационных комплексов воздушной разведки пограничной разведывательной заставы, принял 25 декабря 2025 года в районе населенного пункта Покаляное Харьковской области.

"Сколько еще мог сделать этот мужественный Защитник — как профессионал своего дела, как любящий отец для своих дочерей... Но проклятая война безжалостно забирает лучших — сильных, преданных, тех, кто заслуживает наивысшего уважения и вечной памяти. Вечная слава и уважение Герою. Навсегда 41", – написал Андреевич.

В громаде из-за гибели братьев объявляли дни траура: по Александру – 2 и 3 января, по Олегу – 7 и 8 января.

