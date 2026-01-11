Воевал за Украину более 10 лет: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

На Львовщине готовятся встречать на щите еще одного своего земляка-Героя – Игоря Печенюка. Мужчина стал на защиту родной земли еще в 2015-м, а с лета 2023-го присоединился к подразделению ударных беспилотных авиакомплексов.

Видео дня

Защите Украины военный отдал 11 лет своей жизни, последний бой он принял 7 января в Донецкой области. О потере сообщили в Заболотцевском сельском совете.

Что известно о воине

О гибели воина Игоря Печенюка жители Заболотцевской громады узнали в субботу, 10 января.

"Заболотцевская громада с глубокой скорбью сообщает о гибели своего защитника – Печенюка Игоря Романовича, 14 июля 1974 года рождения, жителя села Подгорцы", – говорилось в сообщении в официальном аккаунте Заболотцевского сельсовета в Facebook.

Мужчина стал на защиту Украины от российских захватчиков еще в далеком 2015 году. С июня 2023 года нес службу по контракту в должности механика 2 взвода ударных беспилотных авиационных комплексов одной из прославленных в боях механизированных бригад.

"11 лет жизни Игорь отдал, защищая нас. Погиб 7 января 2026 года возле населенного пункта Подольское Краматорского района Донецкой области. Нельзя выразить словами боль от потери жене и всей семье Печенюков. Спасибо нашему Игорю за защиту. Обнимаем всю скорбную семью нашей молитвой. Вечная память и слава Героям, которые защищают нас от российского оккупанта. О дате и времени похорон сообщим позже", – отметили в общине.

Защитнику навеки останется 51 год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Ивано-Франковщине попрощались с родными братьями, которые погибли на фронте.

Старший брат, Александр Беззубов, пал в бою с врагом 25 декабря вблизи Волчанска, что на Харьковщине. Прощание с ним в родном городе состоялось 2 января.

Младший брат, Олег Беззубов, последний бой принял 30 декабря на Гуляйпольском направлении, похоронили его на малой родине 9 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!