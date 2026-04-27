Порывы ветра и заморозки почти везде: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на понедельник. Карта

В Украине 27 апреля ожидаются опасные погодные явления почти на всей территории, кроме западных областей. Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и заморозках ночью, которые продлятся и 28 апреля.

Информацию обнародовал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook. Там уточнили, что в стране объявлено несколько уровней опасности, в частности желтый и оранжевый.

В сообщении указано: "27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15–20 м/с", а также предупреждено о ночных заморозках до 0–3°.

Синоптики обратили внимание на ночное похолодание, которое может повлиять на растения и хозяйство. Заморозки в воздухе прогнозируют в большинстве областей в ночь на 27 и 28 апреля, и это уже второй уровень опасности.

На юге и юго-востоке ситуация немного другая, но тоже не простая – там заморозки ожидаются на поверхности почвы до 0–5°.

Это тот случай, когда днем может казаться нормально, но ночь все резко меняет. И именно это часто создает больше всего проблем, особенно для аграриев.

В ближайшие сутки, особенно 27 апреля, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с почти по всей стране, кроме запада. В Киевской области и столице такие погодные условия фиксируют и днем 26, и 27 апреля. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Специалисты предупредили, что такая погода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий. Также возможны трудности в движении транспорта. Собственно, именно сильный ветер часто становится причиной аварийных ситуаций – от обрывов проводов до падения деревьев.

Как сообщал OBOZ.UA, в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

