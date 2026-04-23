'Зимняя' непогода накроет Украину: в каких регионах больше всего упадет температура и ожидается снег. Прогноз погоды на пять дней

В период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

Более подробно о погодной ситуации в Украине до конца текущей недели и в начале следующей в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Из-за прохладной воздушной массы, расположившейся над Украиной, погода, которая царит сейчас, практически сохранится до начала следующей недели и, возможно, до конца месяца, пояснила синоптик. В ночные часы возможны заморозки и прохождение различных атмосферных фронтов.

В четверг, 23 апреля, украинцы "почувствуют дополнительный дискомфорт в погодном плане" из-за того, что циклон с севера Европы достаточно быстро будет перемещаться в южном направлении. "Такие циклоны синоптики называют "ныряющими", и именно такой циклон обусловит достаточно дождливую погоду. Атмосферное давление будет снижаться, соответственно, будут достаточно ощутимые порывы ветра до опасных значений 15-20 метров в секунду", – рассказала Наталья Птуха.

Она добавила, что в некоторых регионах Украины уже объявлены штормовые предупреждения. Мощные порывы ветра синоптики прогнозируют в ночные часы в западных и северных областях, а днем практически по всей территории Украины.

В то же время за счет облачности заморозки в четверг отступят. Но в дневные часы будет довольно прохладно, всего +6... +11 градусов. Зато на северо-востоке за счет холодной воздушной массы с севера будет еще прохладнее, всего +4... +9 градусов, отметила синоптик.

В пятницу, 24 апреля, на левобережье и юге страны продолжатся эти процессы – более остаточные, в виде небольших дождей. Но на северо-востоке эти дожди даже могут смешиваться с мокрым снегом.

В субботу, 25 апреля, синоптики прогнозируют определенный "перерыв" от осадков. Но именно из-за прояснения ночью на поверхности почвы в большинстве северных, центральных и восточных областей и местами в воздухе снова могут быть заморозки, предупредила Наталья Птуха.

"То есть холодная воздушная масса арктического происхождения продолжает господствовать, просто когда будут проходить атмосферные фронты с дождями, мы избегаем заморозков. Но во время прояснений снова будет поступать тот же холодный воздух, поэтому заморозки, к сожалению, будут продолжаться", – объяснила она.

Однако, в дневные часы в субботу температура воздуха несколько повысится, до +10... +15 градусов. "Разве что на юге и частично на юго-западе страны приземный слой воздуха может прогреться до +18 градусов, но не более".

В воскресенье, 26 апреля, почти везде в Украине, кроме юго-востока, "снова ожидаются небольшие и умеренные дожди, но уже без примеси мокрого снега", – сообщила синоптик. Ночью благодаря облачности заморозков не будет, температура воздуха составит +3... +9 градусов, днем до +12... +19 градусов. И только на западе и севере страны, в частности, на Киевщине, все еще будет +5... +11 градусов.

В начале следующей недели, в понедельник, 27 апреля, существенных изменений в погоде синоптики не ожидают. На левобережье еще будут идти небольшие дожди, а на остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Зато будут прояснения, а потому заморозки вновь вернутся. "Пока в большинстве регионов мы ожидаем заморозки на поверхности почвы, но на западе и севере снова есть угроза заморозков в воздухе", – предупредила Наталья Птуха. При этом, дневные температурные максимумы будут оставаться на уровне +6... +12 градусов.

По оценкам синоптика, подобная погодная ситуация с небольшими колебаниями в зависимости от облачности будет сохраняться до конца апреля. В частности, будет опасность ночных заморозков. "Они будут не каждую ночь, заморозки будут отступать, когда будут облака и дожди, но могут возвращаться, если будут прояснения", – уточнила Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды от Укргидрометцентра на каждый день для всех регионов

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 27 апреля. Они демонстрируют довольно прохладный характер погоды в стране и ночные заморозки.

Так, в пятницу, 24 апреля, почти везде ожидается погода с прояснениями. Только в Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. В северных областях и ряде центральных в ночные часы возможны заморозки до -1 градуса, зато на западе и юге воздух ночью будет прогреваться до +5 градусов. В дневные часы прохладнее всего будет на севере и востоке, до +7... +9 градусов. Теплее всего в этот день будет на Закарпатье, до +16 градусов.

В субботу, 25 апреля, ожидается небольшое увеличение температуры по сравнению с предыдущим днем. Ночные заморозки ожидаются в ряде областей севера и востока, однако в дневные часы воздух здесь будет прогреваться до +12... +14 градусов. На остальной территории страны будет еще на несколько градусов теплее, на севере и западе до +17 градусов. Существенных осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 26 апреля, почти на всей территории Украины ожидается облачность и дожди. Прояснения возможны лишь на востоке. При этом ночные температуры существенно вырастут, заморозков не прогнозируется. В большинстве регионов в ночные часы будет +5... +7 градусов, на юге до +10 градусов. В дневные часы теплее всего будет на юге и юго-востоке, до +18 градусов.

В понедельник, 27 апреля, в Украине вновь ожидаются прояснения и возвращение заморозков. Отрицательные температуры ночью ожидаются в северных и западных областях, зато на востоке, в центре и на юге будет +3... +5 градусов. В то же время дневные температурные показатели несколько снизятся по сравнению с предыдущим днем. Температурный максимум на уровне +13 градусов ожидается на юге и юго-востоке страны.