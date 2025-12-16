'Положено быть только штурмовиками': в 'Шквале' объяснили, почему бывшие заключенные не могут перевестись на другие должности после ранений

Бывшие заключенные, которые добровольно присоединились к Вооруженным силам Украины, из-за несовершенства законодательства после ранений не могут "списаться" или же перевестись на другие должности. Им, согласно нормативным актам, "положено быть только штурмовиками".

На белые пятна в законодательстве указал заместитель командира 1-го отдельного штурмового полка (ОШП) по морально-психологическому обеспечению с позывным "Джаз". В комментарии Frontliner он рассказал, что раненые вынуждены оставаться на полигонах или в части, хотя могли бы продолжать службу эффективнее как артиллеристы, операторы дронов, разведчики и тому подобное.

Командиры "Шквала" 1-го ОШП пытаются найти новое назначение бойцам, которые по состоянию здоровья уже не могут выходить на позиции, хотя для этого нет нормативных положений.

Что говорит закон

Согласно законам Украины, никаких ограничений по должностям, которые могут занимать бывшие заключенные, нет. Перечень должностей для заключенных, которые получили условно-досрочное освобождение после вступления в армию, определяет Генеральный штаб ВСУ.

Указанные лица служат исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей (или специализированных воинских частях). Порядок создания и функционирования последних определяется Министерством обороны Украины.

Поэтому, хотя такое ограничение не закреплено в законе, оно может существовать на уровне подзаконных актов Минобороны и приказов Генштаба.

Также в законодательстве сказано, что одним из оснований освобождения бывших заключенных является заключение (постановление) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Кроме этого, лица, освобожденные условно-досрочно, должны служить до конца особого периода / объявления решения о демобилизации или же до вступления в законную силу обвинительного приговора – наказания в виде лишения или ограничения свободы за новое преступление.

Какие еще пробелы существуют

В "Шквале" экс-осужденные также не могут рассчитывать на офицерские должности, хотя, как утверждает "Джаз", у них есть немало бойцов, которые могли бы быть командирами среднего звена.

Так же законодатели не предусмотрели декретные отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин. В "Шквале" 1-го ОШП уже были беременные, и заботились о них сами командиры. Для устранения этих недостатков командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов подал ходатайство о внесении изменений в закон о мобилизации осужденных. Так полк стал первым боевым формированием, которое публично подняло этот вопрос.

