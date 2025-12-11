На закупках для военных у Украины украли 102 млн грн: как действовала схема

Украинские правоохранители раскрыли новую многомиллионную коррупционную схему в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Название ГП и имя организатора схемы не раскрываются, но, очевидно, речь идет о "Павлоградском химическом заводе" (ПХЗ) и его экс-руководителе Леониде Шимане.

Что выяснило следствие

Во время активной фазы российского наступления в апреле 2022 года Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков (крышки и кюветы) .

. Фигурант, который тогда возглавлял госпредприятие, разработал схему завладения бюджетными средствами и привлек для этого коммерческого директора и директора частного общества.

Был заключен договор, по которому государство покупало элементы защиты по почти втрое завышенным ценам .

. Чтобы скрыть преступление, закупка продукции оформлялась через фиктивные компании .

. Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

Кто получил подозрения

Бывший генеральный директор ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

(ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Коммерческий директор ГП ( ч. 5 ст. 191 УК Украины).

ч. 5 ст. 191 УК Украины). Директор частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-главе химзавода Леониде Шимане, коммерческом директоре ПХЗ Валерии Кириллове и владельце компании-подрядчика Игоре Хохлове.

В НАБУ отметили, что организатор схемы фигурирует и в других уголовных производствах по хищению оборонных бюджетов. В частности, он находится под арестом и является обвиняемым по таким делам:

завладение средствами ПХЗ и нанесение предприятию дополнительного ущерба в виде упущенной выгоды на 3,2 млн грн;

злоупотребление служебным положением, что привело к недополучению ПХЗ прибыли в 43,3 млн грн;

злоупотребление служебным положением, в результате чего ГП понесло убытки в размере 7 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывшего директора государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса подозревают в создании масштабной коррупционной схемы и в растрате 36 млн гривен из бюджета. Он вместе с другими фигурантами делал вид поставки компонентов для использования в боевых самолетах.

