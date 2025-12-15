В Украине украли 600 млн грн на ремонте техники для ВСУ: как действовала схема

В Украине разоблачили конвертационный центр, через который отмывали средства, украденные на государственных заказах в оборонной отрасли. Вследствие такой коррупционной схемы было легализовано более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что бюджетные средства отмывало частное предприятие, которое получило государственный заказ на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины.

Что выяснили следователи

Через конвертационный центр разоблаченная компания переводила полученные средства на счета фиктивных компаний под видом закупки запчастей или выполнения работ.

Деньги быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

и передавали заказчикам за определенный процент. Директорами фиктивных фирм оказались граждане Украины , которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории Донбасса, откуда поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из таких лиц работает учителем и имеет знак отличия "Учитель России", то есть всячески поддерживает оккупационный режим.

Учредителями фирм якобы являются граждане Польши, но, согласно ответу компетентных органов этой страны, эти лица являются вымышленными.

Таким образом было отмыто почти 600 млн грн, полученных преступным путем.

Детали расследования

В рамках расследования в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях было проведено более 40 обысков. Во время них изъяли:

3 премиальных автомобиля;

финансово-хозяйственную документацию предприятий;

мобильные телефоны;

электронные носители информации;

переписку, детализирующую работу конвертационной группы.

Трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также устанавливается полная цепь лиц, причастных к противоправной схеме, и определяется объем нанесенного государству ущерба.

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии другой многомиллионной коррупционной схемы в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.

