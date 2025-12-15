В Украине украли 600 млн грн на ремонте техники для ВСУ: как действовала схема
В Украине разоблачили конвертационный центр, через который отмывали средства, украденные на государственных заказах в оборонной отрасли. Вследствие такой коррупционной схемы было легализовано более полумиллиарда гривен.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что бюджетные средства отмывало частное предприятие, которое получило государственный заказ на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины.
Что выяснили следователи
- Через конвертационный центр разоблаченная компания переводила полученные средства на счета фиктивных компаний под видом закупки запчастей или выполнения работ.
- Деньги быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
- Директорами фиктивных фирм оказались граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории Донбасса, откуда поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из таких лиц работает учителем и имеет знак отличия "Учитель России", то есть всячески поддерживает оккупационный режим.
- Учредителями фирм якобы являются граждане Польши, но, согласно ответу компетентных органов этой страны, эти лица являются вымышленными.
- Таким образом было отмыто почти 600 млн грн, полученных преступным путем.
Детали расследования
В рамках расследования в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях было проведено более 40 обысков. Во время них изъяли:
- 3 премиальных автомобиля;
- финансово-хозяйственную документацию предприятий;
- мобильные телефоны;
- электронные носители информации;
- переписку, детализирующую работу конвертационной группы.
Трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас продолжается досудебное расследование, а также устанавливается полная цепь лиц, причастных к противоправной схеме, и определяется объем нанесенного государству ущерба.
Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии другой многомиллионной коррупционной схемы в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.
